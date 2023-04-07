«Челси» рассмотрит возможность назначения Анчелотти, если тренер покинет «Реал»

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти может вернуться на пост главного тренера «Челси»

Итальянский специалист рассматривается руководством лондонцев на должность нового тренера в случае, если он покинет «Реал».

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к итальянцу, Карло Анчелотти признает, что находится под давлением в испанской команде и его позиции окажутся непрочными, если он не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Итальянец уже тренировал «Челси» с 2009 по 2011 год. Под его руководством клуб выиграл три трофея – АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок страны.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.

Лондонцы ранее отправили Грэма Поттера в отставку и назначили Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера.

50 комментариев

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Иван Иванов
Кстати! А ведь это просто ИДЕАЛЬНЫЙ вариант!!! Почему я раньше до этого не додумался?! 😳
Но ведь Анчелотти вроде летом уходит в сборную Бразилии, разве нет? 🤔
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Висита Эльмурзаев
Ответ Антон Фалафель
Зачем это Карло, когда его в Бразилии ждут🤔🤔🤔
есть незаконченное дело в Челси
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The cat hippopotamus
Сначала прочитал «Аленичева» ))
Учитывая чехарду у горожан, не очень удивился...
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Dimonty
Ответ Даниил Гутин
Пытается превзойти Бартомеу
За эти пару окон превзошел в стократ
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brace
Ответ Pitkin
А если Челси сейчас обыграет Реал Анчелотти? :)
Решение ещё более окрепнет.)
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Pentrak
Можно ещё Хиддинка привлечь или Бенитеса.
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AndreyGor
Карло, не надо, пожалуйста.
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brace
Было бы хорошо. Один из успешнейших тренеров. Может, ему удастся наладить игру Синих наконец- то
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Михаил Сафонов
А Анчелотти рассмотрит Челси?
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Vlad
Ответ Pitkin
А если Челси сейчас обыграет Реал Анчелотти? :)
Да без разницы, Челси или Реал, лишь выкинули из турнира Баварию.
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Футбол, хоккей итд
У Абрамовича, наверное, уже волос не осталось на голове, когда он читает новости о Челси.
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Алексей Гусев
Так он вроди в сборную Бразилии...к моодому и перспективному Тьягу Силве
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Vlad
Ответ Злобный Конь
А если он сейчас выдаст как Ди Маттео, что тогда?! А?!
Удачи ему
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Yri Yrov
Ответ Антон Фалафель
Зачем это Карло, когда его в Бразилии ждут🤔🤔🤔
с Бразилией разве что на ЧМ, а так на клубном уровне больше шансов на трофеи
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Yri Yrov
кстати Анчи не такой уж и плохой вариант, на фоне Нагельсмана Луиса, я бы выбрал между Юлианом и Анчи
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Акира_1
Судя по новостям СМИ в Челси будет несколько тренеров. Один под АПЛ, другой под ЛЧ, третий под кубки и один для переписок с Боэли в Ватсапп. Жаль это только слухи для просмотров, я бы на это посмотрел 🤷‍♂️
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андрей быцюк
Ответ Злобный Конь
А если он сейчас выдаст как Ди Маттео, что тогда?! А?!
ничего, это и ничего не будет значить, Ди Матео как раз это доказал
+1
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Антон Чугунов
Я так понимаю, про Нагельсманна стали забывать
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Ноно Гомес
Папа Карло это топовый тренер, я не против....
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Я всех их сделал
Как насчёт Раньери? Жаль Виалли уже нет, а то и у него немаленькие возможности для возвращения бы появились, как-никак он выиграл первые еврокубки для Челси
+2
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Максим Черкашин
Ответ Aleksey Yashin
Кто последний в очереди на должность тренера Челси?, я за вами буду
Один Жозе, чтоб править всеми.💍😎
+1
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TravenS
Неееееееет
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London.is.blue
Ответ Антон Фалафель
Зачем это Карло, когда его в Бразилии ждут🤔🤔🤔
Потому что в Челси ему определено дадут больше зарплату, и клубный футбол интересней, не считая ЧМ.
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London.is.blue
Ну при Анчи Челси играл в весёлый футбол. Тогда побили рекорд по голам за сезон в АПЛ. Сити правда слегка перебил рекорд через 10 лет, но все же.

В принципе не совсем понятно, зачем расстались, могли ещё поработать.

Сейчас сомнительно. Если Челси мечтает о долгосрочном проекте, захочет ли Анчи приходить на 5 лет, скажем.
+3
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Kanonir152
Под руководством Карло даже Эвертон расцвел, отличный кандидат.
+3
-2
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