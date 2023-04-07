«Челси» рассмотрит возможность назначения Анчелотти, если тренер покинет «Реал»
Карло Анчелотти может вернуться на пост главного тренера «Челси»
Итальянский специалист рассматривается руководством лондонцев на должность нового тренера в случае, если он покинет «Реал».
Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к итальянцу, Карло Анчелотти признает, что находится под давлением в испанской команде и его позиции окажутся непрочными, если он не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.
Итальянец уже тренировал «Челси» с 2009 по 2011 год. Под его руководством клуб выиграл три трофея – АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок страны.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.
Лондонцы ранее отправили Грэма Поттера в отставку и назначили Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера.
Но ведь Анчелотти вроде летом уходит в сборную Бразилии, разве нет? 🤔
Учитывая чехарду у горожан, не очень удивился...
В принципе не совсем понятно, зачем расстались, могли ещё поработать.
Сейчас сомнительно. Если Челси мечтает о долгосрочном проекте, захочет ли Анчи приходить на 5 лет, скажем.