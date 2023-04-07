«Челси» рассмотрит возможность назначения Анчелотти, если тренер покинет «Реал»

Карло Анчелотти может вернуться на пост главного тренера «Челси»

Итальянский специалист рассматривается руководством лондонцев на должность нового тренера в случае, если он покинет « ».

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к итальянцу, признает, что находится под давлением в испанской команде и его позиции окажутся непрочными, если он не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

Итальянец уже тренировал « » с 2009 по 2011 год. Под его руководством клуб выиграл три трофея – , Кубок Англии и Суперкубок страны.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.

Лондонцы ранее отправили Грэма Поттера в отставку и назначили Фрэнка Лэмпарда на пост временного тренера.