Карло Анчелотти: «Невозможно представить, что я тренирую «Барселону». Я в лучшем клубе мира»
Карло Анчелотти заявил, что не может представить себя тренером «Барселоны»
Главному тренеру «Реала» задали вопрос, готов ли он поменяться местами с Хави.
«Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону».
Я очень уважаю Хави и «Барселону», но я не собираюсь ни с кем меняться, потому что я в лучшем клубе мира, где чувствую много любви, и я не хочу ничего менять.
Мы довольны собой, хоть и отстаем от «Барселоны», но она играет очень хорошо.
Продолжим бороться в Ла Лиге, хоть математика и против нас», – сказал главный тренер «Реала».
В таблице чемпионата Испании мадридцы отстают на «Барселоны» на 12 очков.
Хотя от "свиньи"(с)(фаны Юве) пропустившей через себя одновременно Юве, Милан и Наполи довольно забавно.
Выиграет 3 и у Мадрида появится второй тренер, у которого с Реалом ЛЧ больше, чем у Пепуна