Карло Анчелотти: «Невозможно представить, что я тренирую «Барселону». Я в лучшем клубе мира»

Карло Анчелотти заявил, что не может представить себя тренером «Барселоны»

Главному тренеру «Реала» задали вопрос, готов ли он поменяться местами с Хави.

«Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону».

Я очень уважаю Хави и «Барселону», но я не собираюсь ни с кем меняться, потому что я в лучшем клубе мира, где чувствую много любви, и я не хочу ничего менять.

Мы довольны собой, хоть и отстаем от «Барселоны», но она играет очень хорошо.

Продолжим бороться в Ла Лиге, хоть математика и против нас», – сказал главный тренер « ».

В таблице мадридцы отстают на «Барселоны» на 12 очков.