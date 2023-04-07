Карло Анчелотти: «Невозможно представить, что я тренирую «Барселону». Я в лучшем клубе мира»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти заявил, что не может представить себя тренером «Барселоны»

Главному тренеру «Реала» задали вопрос, готов ли он поменяться местами с Хави.

«Невозможно представить, что я буду тренировать «Барселону».

Я очень уважаю Хави и «Барселону», но я не собираюсь ни с кем меняться, потому что я в лучшем клубе мира, где чувствую много любви, и я не хочу ничего менять. 

Мы довольны собой, хоть и отстаем от «Барселоны», но она играет очень хорошо. 

Продолжим бороться в Ла Лиге, хоть математика и против нас», – сказал главный тренер «Реала».

В таблице чемпионата Испании мадридцы отстают на «Барселоны» на 12 очков.

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13 комментариев

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RusSt
Когда Анчелотти перешел в Шинник?
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Молодой Френки
Ой, да это работа на внутреннюю аудиторию. Тренируй он даже Жирону, говорил бы тоже самое, только чуть скромнее
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Universal1000
Да кому ты нужен в Барселоне вялый старик? Пенсия ждёт. Сиди тихо на -12.

Хотя от "свиньи"(с)(фаны Юве) пропустившей через себя одновременно Юве, Милан и Наполи довольно забавно.
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Игорь Новиков
Ответ А. Мостовой
тебя туда никто и не звал. Твой уровень четвертый клуб мадрида (после атлетико, дубля Атлетико и Райо вальекано)
Когда выбранный ник идеально отражает сущность человека.
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ChefJhonnyMorgan
Ответ А. Мостовой
тебя туда никто и не звал. Твой уровень четвертый клуб мадрида (после атлетико, дубля Атлетико и Райо вальекано)
Куда врачей вызвать?
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DILOVAR10
Ответ А. Мостовой
тебя туда никто и не звал. Твой уровень четвертый клуб мадрида (после атлетико, дубля Атлетико и Райо вальекано)
Который выиграл у 4:0 у больше чем клупа
+7
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+6
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hannibal ante portas
Подумаешь обыграли 4 - 0 клуб из сегунды
+3
-4
-1
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Artem Piatkov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чтобы довести барсоглоров до инфаркта, надо выиграть ЛЧ и Анчелотти может хлопнуть дверью :)
Он уже выиграл 2 ЛЧ
Выиграет 3 и у Мадрида появится второй тренер, у которого с Реалом ЛЧ больше, чем у Пепуна
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ А. Мостовой
тебя туда никто и не звал. Твой уровень четвертый клуб мадрида (после атлетико, дубля Атлетико и Райо вальекано)
Кто-то самый величайший клуб в мире, а кто-то с гонором, который ещё лицензию получить не может :)
+5
-3
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А. Мостовой
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-12
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ARIGAMI ARIGAMI
Чтобы довести барсоглоров до инфаркта, надо выиграть ЛЧ и Анчелотти может хлопнуть дверью :)
+15
-6
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FC Barcelona 10
Название Барсы изменилось? Сппсибо Спортс, что держите в курсе)
0
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error505
Сейчас эксперты расскажут Карло, кто лучший клуб в мире)))
+12
-5
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