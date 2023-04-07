Дайч об инциденте с Кейном: «У игрока сломалась ресница – и это похоже на конец света, другому почти ломают голеностоп – все молчат»

Тренер «Эвертона» Шон Дайч обвинил футболистов в симуляциях

«Эвертон» и « » (1:1) сыграли вничью в матче .

На 58-й минуте футболист «Эвертон» получил красную карточку за то, что задел по лицу.

«Я не считаю это жульничеством. Это искусство влияния на игру. Харри Кейн – выдающийся профессионал, но иногда остается лишь чесать в затылке.

Если придумать правило, все будут искать способны его обойти. Итак, мы придумали правило, что нельзя никого трогать за лицо – и теперь все валятся на газон, как только кто-то коснулся их лица.

Это была большая шумиха из ничего. Меня обеспокоило, когда я увидел, как после этого его проверяют на сотрясение мозга. Серьезно? Да ладно вам», – сказал .

Дайч сравнил этот момент с другой ситуацией, когда на 88-й минуте этого же матча Лукас Моура получил красную карточку за грубый стык с .

«Странные вещи получаются в футболе. В одном и то же матче есть футболист, которому теоретически могли сломать голеностоп – и все молчат.

А у другого сломалась ресница – и это похоже на конец света. Таково общество и то, как все изменилось. В этом случае [с Кейном] практически ничего не произошло, однако футбол переменился.

Я говорю об этом много лет. Миллионы детей каждую неделю видят, как футболисты обманывают, ныряют по всему полю, и никто не говорит ни слова.

Кого-то щелкнули по реснице – и это становится серьезной проблемой. Вот как оно получается сейчас.

И дело здесь не в роли футбольного тренера, а в том, чтобы быть человеком. Если парни падают на тренировке, я говорю им, чтобы они вставали. У меня свои стандарты», – сказал главный тренер « ».