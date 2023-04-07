Дайч об инциденте с Кейном: «У игрока сломалась ресница – и это похоже на конец света, другому почти ломают голеностоп – все молчат»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Майкл Кин Абдулай Дукуре Шон Дайч Футбол

Тренер «Эвертона» Шон Дайч обвинил футболистов в симуляциях

«Эвертон» и «Тоттенхэм» (1:1) сыграли вничью в матче АПЛ.

На 58-й минуте футболист «Эвертон» Абдулай Дукуре получил красную карточку за то, что задел Харри Кейна по лицу.

«Я не считаю это жульничеством. Это искусство влияния на игру. Харри Кейн – выдающийся профессионал, но иногда остается лишь чесать в затылке. 

Если придумать правило, все будут искать способны его обойти. Итак, мы придумали правило, что нельзя никого трогать за лицо – и теперь все валятся на газон, как только кто-то коснулся их лица.

Это была большая шумиха из ничего. Меня обеспокоило, когда я увидел, как после этого его проверяют на сотрясение мозга. Серьезно? Да ладно вам», – сказал Шон Дайч.

Дайч сравнил этот момент с другой ситуацией, когда на 88-й минуте этого же матча Лукас Моура получил красную карточку за грубый стык с Майклом Кином.

«Странные вещи получаются в футболе. В одном и то же матче есть футболист, которому теоретически могли сломать голеностоп – и все молчат.

А у другого сломалась ресница – и это похоже на конец света. Таково общество и то, как все изменилось. В этом случае [с Кейном] практически ничего не произошло, однако футбол переменился.

Я говорю об этом много лет. Миллионы детей каждую неделю видят, как футболисты обманывают, ныряют по всему полю, и никто не говорит ни слова.

Кого-то щелкнули по реснице – и это становится серьезной проблемой. Вот как оно получается сейчас.

И дело здесь не в роли футбольного тренера, а в том, чтобы быть человеком. Если парни падают на тренировке, я говорю им, чтобы они вставали. У меня свои стандарты», – сказал главный тренер «Эвертона».

 

 

 

21 комментарий

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FB001
Ответ Lavinka
Судьи в АПЛ получают меньше всех из топ 5 лиг среди судей . Может по этому судят так отвратительно и непоследовательны в своих решениях .
А сколько они получают?
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Максим Ларченков
Дайте этому джентельмену вилкой в глаз
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Noxxx Leon
Ну там красная была, Дукуре по лицу то дал Кейну, пусть голову лечит у своего игрока
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Born is the King
Нормально поставил на место Кейна. Пенальтист симулирует чуть ли не в каждом матче и обращаются будто это Ширер делая ему поблажки
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Jaxongir Shodiev
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Всем плотная 4-4-2, пацаны😎
Скоро нежные и 4-4-2 захотят запретить, потому что это один из символов макскулиности
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Василий Петров
Ответ DolJun
да был фол на кейне, это удаление, че он разнылся. лучше пусть бы против реальных двойных стандартов боролся: митрович толкнул судью - штраф и 8 игр бана, странно что не уголовка бруну толкнул судью - судья спросил не получил ли он моральную травму и скидка на психолога
При чем тут Дайч, он про свою команду говорит, где Митрович и Бруно и где Дайч 🤦🏻‍♂️
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Someone from Internet
Ответ DolJun
да был фол на кейне, это удаление, че он разнылся. лучше пусть бы против реальных двойных стандартов боролся: митрович толкнул судью - штраф и 8 игр бана, странно что не уголовка бруну толкнул судью - судья спросил не получил ли он моральную травму и скидка на психолога
Митрович толкнул и обматерил. А Бруно тронул судью. Есть разница!
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xomamb
Я не считаю это жульничеством. Это другое…
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Lavinka
Судьи в АПЛ получают меньше всех из топ 5 лиг среди судей . Может по этому судят так отвратительно и непоследовательны в своих решениях .
+9
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
да был фол на кейне, это удаление, че он разнылся. лучше пусть бы против реальных двойных стандартов боролся: митрович толкнул судью - штраф и 8 игр бана, странно что не уголовка бруну толкнул судью - судья спросил не получил ли он моральную травму и скидка на психолога
Ну так не только в футболе. Я написал оскорбительнейших коммент по мнению админа - удалить, забанить. Ты написал такой же - поощрить и выдать тарелку супа! Несправедливо
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vals1702
Кейн симулянт, это известный факт
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Zakir Hanseidov
Просто, Супер Дайч!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ QWertY
Не зря Дайч самый гетеросексуальный коуч в АПЛ. Для него такие вещи неприемлемы
Всем плотная 4-4-2, пацаны😎
+25
-6
+19
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Red Line
Дукуре, конечно, не прав. но и Кейн не должен валяться от такого)
+3
0
+3
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DolJun
Ответ НРИ
Пенсам бы радоваться что Митровича дисквальнули , все таки значимый игрок клуба который борется за 10 место как раз таки с челси
если бы я хотел подобных побед своего клуба - притопил бы за манчестерских ну или, прости господи, барсу
+13
-9
+4
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Максим Кутузов
Ответ cektor
про сломанную ресницу , это про роналду?))
Про его укладку, чтоб её не испортили пока мяч летит в него когда он стоит в стенке..))
+1
-5
-4
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НРИ
Ответ DolJun
да был фол на кейне, это удаление, че он разнылся. лучше пусть бы против реальных двойных стандартов боролся: митрович толкнул судью - штраф и 8 игр бана, странно что не уголовка бруну толкнул судью - судья спросил не получил ли он моральную травму и скидка на психолога
Пенсам бы радоваться что Митровича дисквальнули , все таки значимый игрок клуба который борется за 10 место как раз таки с челси
+9
-8
+1
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Пенс
Эт ещё терпимо, когда речь об одном-двух игроках, но есть же такой целый клуб. Вот уж действительно у поддерживающих не все в порядке.
+6
-4
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DolJun
да был фол на кейне, это удаление, че он разнылся. лучше пусть бы против реальных двойных стандартов боролся:
митрович толкнул судью - штраф и 8 игр бана, странно что не уголовка
бруну толкнул судью - судья спросил не получил ли он моральную травму и скидка на психолога
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cektor
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QWertY
Не зря Дайч самый гетеросексуальный коуч в АПЛ. Для него такие вещи неприемлемы
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