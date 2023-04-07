Сульшер может возглавить «Брюгге». Он входит в шорт-лист клуба

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Брюгге высшая лига Бельгия Ронни Дейла Дино Топпмеллер Футбол

Оле-Гуннар Сульшер может стать главным тренером «Брюгге»

50-летний специалист входит в шорт-лист бельгийского клуба.

На должность тренера «Брюгге» также претендуют Ронни Дейла и экс-помощник тренера в «Лейпциге» и «Баварии» Дино Топпмеллер.

Оле-Гуннар Сульшер ранее тренировал «Манчестер Юнайтед».

В декабре 2018 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев, а марте 2019 года стал тренером команды на постоянной основе.

В ноябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» отправил Сульшера в отставку.

23 комментария

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S100 Winner
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Интересно будет на него посмотреть вне родных МЮ и Мёльде.
Улетел с Кардиффом в Чемпионшип
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S100 Winner
Ответ MU<3
2-ое место в чемпионате, лучший результат в постферги эпоху, победы над Ливерпулем, финал ЛЕ, спорный трансфер возможно без его одобрения и клеймо физрука. Ок
А как же Моуринью с победой в ЛЕ и в кубках, а таже со вторым местом в АПЛ? НЕ СЛЫШАЛ? Лицемер
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DavidRobertJosephBeckham
Интересно будет на него посмотреть вне родных МЮ и Мёльде.
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Direct free kick
Ответ Malefikus
А куда ты дел Жозе со 2 местом и трофеями? Или 2 место Сульшера выше котируется?
Обычное мюмюшное лицемерие. Великий Моуриньо лучшее, что было с мюмю после сира
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Malefikus
Ответ MU<3
2-ое место в чемпионате, лучший результат в постферги эпоху, победы над Ливерпулем, финал ЛЕ, спорный трансфер возможно без его одобрения и клеймо физрука. Ок
А куда ты дел Жозе со 2 местом и трофеями? Или 2 место Сульшера выше котируется?
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SLEVIN
Ответ Tural Khalilov
Если Сульшера возьмут сюда тренером, название фильма "Залечь на дно в Брюгге" приобретет новый смысл
И какой же новый смысл будет?
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SLEVIN
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Челси как раз тренер нужен, такого топаря упускают
Так лучше лэмпарда оттренировал в апл)) и сейчас бы как раз больше полошел, с умением выстраивать игру от обороны на контратаках, для набора очков)
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SLEVIN
Ответ dimamak10
Чем игра была лучше ? Во что играл мю с командами вне топ 6? С топ 6 было все понятно , отзеркалить расстановку соперника, глубоко сесть и играть на контратаках
Зеркалил он топов. Ты хоть разберись в футболе сначала. Повторяешь чужие слова, не разобравшись. Ну в общем вас таких тут много
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SLEVIN
Ответ MU<3
2-ое место в чемпионате, лучший результат в постферги эпоху, победы над Ливерпулем, финал ЛЕ, спорный трансфер возможно без его одобрения и клеймо физрука. Ок
У него не один финал. И постоянные полуфиналы были. Лучшие показатели после Ферги. Если не брать Тен Хага
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SLEVIN
Ответ S100 Winner
Как раз его уровень
Занимал место выше артеты лэмпарда, но дальше не получилось. Смешные вы. Выносил всех топов, кроме клоппа. Особенно Пепа. Ты почему такой лузер и несчастный по жизни?
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QWertY
Было бы круто. Сульшер неплохой коуч☝🏻
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MU<3
Ответ S100 Winner
Как раз его уровень
2-ое место в чемпионате, лучший результат в постферги эпоху, победы над Ливерпулем, финал ЛЕ, спорный трансфер возможно без его одобрения и клеймо физрука. Ок
+8
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Tural Khalilov
Если Сульшера возьмут сюда тренером, название фильма "Залечь на дно в Брюгге" приобретет новый смысл
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Joker17
Ответ DolJun
впринципе мог бы и мю сейчас возглавить, учитывая наличие каземиро хуже бы точно не стало. топарь с брусками типа скотти на второе место залетал
Сульшер купил Магуайра за 80 млн фунтов, Каземиро обошёлся в 50 млн) Причём за Холодильника пришлось выплатить всю сумму сразу, ибо это была опция выкупа
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Тюменец
Две легенды - МЮ и МС, с такими разными игровыми и тренерскими судьбами, но бельгийская легенда сводит их на одной прямой... на фоне их третий претендент, чемпион MLS. успевший заявить о себе в Бельгии, смотрится, конечно, лишним.
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dimamak10
Ответ ConorNite
Как его называли ? Норвежский рыбак ?) При нем все было не настолько плохо (с игрой). Игра МЮ мне нравилась больше, чем сейчас. Хотя сейчас результаты у Тен Хага чуть получше. Парадокс
Чем игра была лучше ? Во что играл мю с командами вне топ 6? С топ 6 было все понятно , отзеркалить расстановку соперника, глубоко сесть и играть на контратаках
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red hikkikomori
С детства за Брюгге, как и любители 🕹️ за Сити и ПСЖ)
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Самая быстрая булочка в мире
Челси как раз тренер нужен, такого топаря упускают
0
-3
-3
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Rustam Abdullayev
Прокол два тренера один Домашний дорогой Гостях
+2
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Rustam Abdullayev
Сулшер нужен когда камонда играет в гостях
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ConorNite
Как его называли ? Норвежский рыбак ?) При нем все было не настолько плохо (с игрой). Игра МЮ мне нравилась больше, чем сейчас. Хотя сейчас результаты у Тен Хага чуть получше. Парадокс
+1
-4
-3
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DolJun
впринципе мог бы и мю сейчас возглавить, учитывая наличие каземиро хуже бы точно не стало. топарь с брусками типа скотти на второе место залетал
+17
-11
+6
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S100 Winner
Как раз его уровень
+6
-6
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