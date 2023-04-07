Сульшер может возглавить «Брюгге». Он входит в шорт-лист клуба
Оле-Гуннар Сульшер может стать главным тренером «Брюгге»
50-летний специалист входит в шорт-лист бельгийского клуба.
На должность тренера «Брюгге» также претендуют Ронни Дейла и экс-помощник тренера в «Лейпциге» и «Баварии» Дино Топпмеллер.
Оле-Гуннар Сульшер ранее тренировал «Манчестер Юнайтед».
В декабре 2018 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев, а марте 2019 года стал тренером команды на постоянной основе.
В ноябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» отправил Сульшера в отставку.
23 комментария