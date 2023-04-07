Сульшер может возглавить «Брюгге». Он входит в шорт-лист клуба

Оле-Гуннар Сульшер может стать главным тренером «Брюгге»

50-летний специалист входит в шорт-лист бельгийского клуба.

На должность тренера « » также претендуют и экс-помощник тренера в «Лейпциге» и «Баварии» Дино Топпмеллер.

ранее тренировал «Манчестер Юнайтед».

В декабре 2018 года он был назначен исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев, а марте 2019 года стал тренером команды на постоянной основе.

В ноябре 2021 года « » отправил Сульшера в отставку.