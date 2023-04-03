Чеферин о деле Негрейры: «Одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел. По правилам УЕФА срок давности еще не истек»

Президент УЕФА прокомментировал коррупционный скандал с «Барселоной»

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Напрямую, конечно, я не могу это комментировать по двум причинам. Во-первых, потому, что у нас есть независимый дисциплинарный комитет. А во-вторых, потому, что я не занимался этим вопросом подробно.

Но я могу сказать одно: насколько мне известно, ситуация чрезвычайно серьезна. Настолько серьезна, что, на мой взгляд, это одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел.

На уровне испанской лиги, конечно, дело устарело и не может иметь конкурентных последствий, в то время как разбирательство ведется на уровне гражданской прокуратуры Испании. То же самое касается и УЕФА, по нашим правилам срок давности еще не истек», – сказал .

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