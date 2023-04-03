Чеферин о деле Негрейры: «Одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел. По правилам УЕФА срок давности еще не истек»

Теги Барселона Ла Лига УЕФА Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент УЕФА прокомментировал коррупционный скандал с «Барселоной»

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Напрямую, конечно, я не могу это комментировать по двум причинам. Во-первых, потому, что у нас есть независимый дисциплинарный комитет. А во-вторых, потому, что я не занимался этим вопросом подробно.

Но я могу сказать одно: насколько мне известно, ситуация чрезвычайно серьезна. Настолько серьезна, что, на мой взгляд, это одна из самых серьезных ситуаций в футболе, которые я видел.

На уровне испанской лиги, конечно, дело устарело и не может иметь конкурентных последствий, в то время как разбирательство ведется на уровне гражданской прокуратуры Испании. То же самое касается и УЕФА, по нашим правилам срок давности еще не истек», – сказал Александер Чеферин

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

«Худшее, что случалось с испанским футболом». Что нового в деле «Барсы» и Негрейры?

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53 комментария

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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Фарид Харисов
Странно, что за Реал не взялись ещё. Барсу и Юве конкретно давят. Видимо Перес кристаллически чисто ведёт дела (либо подчищает следы лучше всех)
Потому что не по Сеньке шапка.
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BurBon
Срок давности не истек, но предьявлять нечего, какая досада.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Футбол_это_жизнь
Скоро тоже помощь УЕфа предложит. Разрулим за отказ от участия в Суперлиге. С самого начала говорил, что эта акция по попытке давления со стороны уефа и ла Лиги. Тебас пытающийся показать откуда на да Лигу нападение готовилось, и Чефферин который думал, что за 3 дня заругает Барсу. И местные должуня, сикарио и роман как Скабеева, Соловьев и этот третий со втрооо канала, рассказывают как барса вырастила птиц которые выращены в биолабораториях летали над соперниками и угрожали им. А местные все это хавали, и верили им.
20 лет оплаты судьям забыл, дружок)))
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Alex1959
5 лет без Барсы и Реала! Ла лига будет без мафии чище и намного интереснее.
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Пако
В УЕФА довольны! Ведь дело Негрейры это косвенный удар по СуперЛиге.
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sports!
Ответ ПравдоРуб
Совпадение ли, что одновременно дела ведутся против Ювентуса и Барселоны, основателей супер лиги. Вот только Реал как всегда не причем ))
Я бы понял бы если Барса и Юве были б абсолютно честны и обвинение высосали из пальца. Так нет же, махинации доказаны и Юве не смогла доказать обратное, а барса до сих пор внятного ответа не дала, кроме шаблонных заявлении Лапорты
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xamer 9
Ответ ПравдоРуб
Совпадение ли, что одновременно дела ведутся против Ювентуса и Барселоны, основателей супер лиги. Вот только Реал как всегда не причем ))
Реалу сейчас на пальцах показывают как его будут наказывать после Юве и Барсы. Все ради уничтожения суперлиги, чтобы непокорные пришли на коленях к главе мафиози
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d.xoxlov
"Но за выход из суперлиги могу посмотреть на серьёзность сквозь пальцы", – добавил функционер.
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СуперНегр228
Ответ ПравдоРуб
Совпадение ли, что одновременно дела ведутся против Ювентуса и Барселоны, основателей супер лиги. Вот только Реал как всегда не причем ))
Победить дядю Переса не так просто
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футбольщик
«Двух подбил, остался один» - подумал Чеферин
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Лучше бы ты с Насером и ПСЖ обрисовал ситуацию...лицемерию нет предела. Надо бы что-то менять. Не знаю, является ли суперлига ответом на откровенную несправедливость и творящуюся дичь в современном футболе.
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Roman Dementiev
Ответ Фарид Харисов
Странно, что за Реал не взялись ещё. Барсу и Юве конкретно давят. Видимо Перес кристаллически чисто ведёт дела (либо подчищает следы лучше всех)
Просто если браться за Реал, то УЕФА придется браться за саму себя, так как ЛЧ - их турнир
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Дмитрий
... и по этому мы снимем с Ювентусу ещё 25 очков.
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Александра Александрова
Главная мафия это УЕФА , Фифа и перес с тебасом , если туда копнуть , там сроки будут пожизненные , за кубки кашшаи , за купленные ла лиги , за финансовый фэир плей Псж и Челси ,но кто же будет копать под себя !там ещё столько финансовых махинаций
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Просто я
Интересные комментаторы, защищающие барселону...

Презумпцию невиновности никто не отменял, но есть повод для разбирательств. Дело то и правда серьезное, если информация про переводы, в т.ч. через несколько юридических лиц, корректная.
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Goofts
Ответ elkipalki
Как не доказали? Перевод денег фирме чиновника из судейского корпуса и его сыну доказан. Сейчас просто стоит вопрос о тяжести наказания. И судя по тому, что договоров нет, отчётов нет, а все отмазы Негрейра и Барсы на словах, то наказание будет серьёзное. Платить миллионы за советы по типу "Неймару надо меньше симулировать", "В атаке пошире, в защите поуже", "В своей штрафной не фолить" полный бред. И такие отмазы не прокатят.
Где факт влияния судей на игру? Какую же чушь ты пишешь
Ты наверное слепой, но барсу лишили двух титулов Ла лиги, за время выплат Негейре, в пользу Мадрида
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Футбол_это_жизнь
Тебас тупо слился, за обвинения взялся сам «кукловод», следующий должен Инфантино. Мафия против Суперлиги
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Pelerin
Ответ Подкат Пенальтьевич
"Не могу этого комментировать", но комментирую. Никаких доказательств у меня нет, но "ситуация очень серьезная" инфа 100ка.
Ахах... все должны замолчать, покаяться и дать бчк вайлд-кард на плей-офф ЛЧ... сама она из группы не выйдет ))
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elkipalki
Ответ Goofts
Испанский стыд. Ничего не доказали, зато шумиха ого го
Как не доказали? Перевод денег фирме чиновника из судейского корпуса и его сыну доказан. Сейчас просто стоит вопрос о тяжести наказания. И судя по тому, что договоров нет, отчётов нет, а все отмазы Негрейра и Барсы на словах, то наказание будет серьёзное.
Платить миллионы за советы по типу "Неймару надо меньше симулировать", "В атаке пошире, в защите поуже", "В своей штрафной не фолить" полный бред. И такие отмазы не прокатят.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Hans Castorp
Клуб переводил деньги главе судейского комитета годами , при этом Барса до сих пор толком не может объяснить для чего эти деньги предназначались , и дать каких-то исчерпывающих документальных свидетельств о природе этих переводов тоже не может. Но по твоей логике, это абсолютно рядовая ситуация, просто потому что болельщикам Барсы кажется что их судили как всех остальных , а то и хуже. ясно, понятно
А Барсе ничего и не надо доказывать! Пусть Тебас и прокуратура доказывают, что эти деньги для влияния на результат в пользу Барсы. На это уже год ушёл, и не могут найти доказательств, только глоры Реала знают, что барса покупала судей, им пьяный сосед рассказывал!
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truboprovodchik2019
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Там в соседней ветке школьные хомячки сами себе что-то придумали, а по факту 20 лет оплаты судейскому комитету никуда не делись. Более того, добавилось еще нецелевое использование средств федерации футбола Испании - Барселона не только Негрейру вскормила, еще и разворовала средства футбольной федерации страны.
если тебе кажется, что с оскорблениями твоя точка зрения звучит весомее, то тебе кажется) хотя бы итогов расследования дождался, а не ярлыки вешал на всех вокруг
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Alexander Katschalow
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Там в соседней ветке школьные хомячки сами себе что-то придумали, а по факту 20 лет оплаты судейскому комитету никуда не делись. Более того, добавилось еще нецелевое использование средств федерации футбола Испании - Барселона не только Негрейру вскормила, еще и разворовала средства футбольной федерации страны.
По факту, выздоравливай
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Hans Castorp
Ответ korablev
Лицемерие и намеренное вранье во всей красе! Надо же подготовить общество! И сказать, что совершено страшное преступление, а в чем его суть вам знать необязательно! До сих пор не ясно, в чем Барселона виновата, но «дело чрезвычайно серьезное»! С какого лешего оно серьезное? Мы видели матчи Ла Лиги на протяжении всего периода, о котором идет речь в деле Негрейры. Не было такого, чтобы Барселоне отчаянно подсуживали, принимали необоснованные решения в ее пользу и тд. Этого просто не было, это видела общественность. Более того - общеизвестно, что из-за судейской ошибки Барса лишилась титула в 2014 году. Что вы тогда шьете Барсе? Что она платила не пойми кому не пойми за что? В этом «серьезность» случившегося?
Клуб переводил деньги главе судейского комитета годами , при этом Барса до сих пор толком не может объяснить для чего эти деньги предназначались , и дать каких-то исчерпывающих документальных свидетельств о природе этих переводов тоже не может. Но по твоей логике, это абсолютно рядовая ситуация, просто потому что болельщикам Барсы кажется что их судили как всех остальных , а то и хуже. ясно, понятно
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шампион
В Италии прокуратура жучит Ювентус, в Испании тоже местные органы взялись за Бчк. Уефа может только лудогорцы карать.
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NartApsua
Ответ Подкат Пенальтьевич
"Не могу этого комментировать", но комментирую. Никаких доказательств у меня нет, но "ситуация очень серьезная" инфа 100ка.
"Никаких доказательств и аргументов у меня нет, но Барселону в любом случае будут ждать серьёзные последствия. Ибо Суперлига"
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