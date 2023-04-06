Потапова перед матчем «Спартак» – «Динамо» выполнит символический удар по мячу

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва WTA Открытие Банк Арена Анастасия Потапова Футбол

25-я ракетка мира Анастасия Потапова откроет матч «Спартак» – «Динамо».

Чемпионка двух турниров WTA нанесет символический удар по мячу перед матчем 22-го тура Мир РПЛ.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 8 апреля на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Российская теннисистка вышла на матч в США в форме «Спартака». На нее пожаловалась первая ракетка мира

Матч «Спартака» с «Динамо» посетят около 10 тысяч зрителей. Это рекорд красно-белых с Fan ID в РПЛ, но меньше худшего результата сезона без него

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8 комментариев

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Магомед Саид Амирханов
Ответ Андрей Кобранов
Первый раз о ней слышу … ( к моему стыду )
С 2017г самая яркая болельщица Спартака
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Олег Ивакин
Ого!
Она уже 25-я!
Быстро поднимается.
Сразу видно, что Спартаковка!
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Древний спартач
Смелая девчонка . Не побоялась в Штатах выйти на корт в спартаковской майке - всё равно , что в российской . Респект !
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Андрей Кобранов
Первый раз о ней слышу … ( к моему стыду )
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+1
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damondiamond
у нее фан айди есть?
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Виталий
Надеюсь будет счастливым знаком и мы возьмём 3 очка . Настюша красотка конечно 😘
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Олег Комисаров
Надеюсь удачу принесет в дерби 😌
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trav
Очень милая и симпатичная девушка. Отличная пиар-акция
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