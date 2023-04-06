Потапова перед матчем «Спартак» – «Динамо» выполнит символический удар по мячу

25-я ракетка мира Анастасия Потапова откроет матч «Спартак» – «Динамо».

Чемпионка двух турниров WTA нанесет символический удар по мячу перед матчем 22-го тура Мир РПЛ.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 8 апреля на «Открытие Банк Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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Матч «Спартака» с «Динамо» посетят около 10 тысяч зрителей. Это рекорд красно-белых с Fan ID в РПЛ, но меньше худшего результата сезона без него

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