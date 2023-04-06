Тен Хаг про 1:0 с «Брентфордом»: «МЮ» хочет играть как машина и не совершать ошибок. Но Де Хеа на месте, когда нужна его помощь»

Эрик тен Хаг после победы над «Бренфтордом» (1:0) отметил высокий уровень игры «МЮ»

«Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Второй больше походил на битву. Против такой крепкой команды, как «Брентфорд», непросто показывать хороший футбол. Но у нас были страсть и желание, так что нам удалось добиться своего.

забил отличный гол. Он снова на вершине, в хорошей форме, надеюсь, до конца сезона так и останется.

Когда нам нужна помощь , он на месте. Ошибки возможны, когда теряешь концентрацию. Мы хотим играть как машины, не совершать ошибки. Одну мы допустили, и хорошо, что соперник ею не воспользовался, а Давид себя проявил.

Это важная победа, за 16 матчей « » проиграл лишь раз. Я горжусь нашей командой», – сказал главный тренер « ».