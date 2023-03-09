Икарди о запуске коллекции нижнего белья Ванды: «Больше всего мне нравится то, что я с тебя его снимаю🔥»
Ванда Нара выпустила собственную линию нижнего белья.
Жена Мауро Икарди выложила в инстаграм фото и видео, где она позирует в нижнем белье из собственной коллекции Wanda Intimates.
Икарди, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды из «ПСЖ», прокомментировал пост: «Больше всего мне нравится то, что я с тебя это белье снимаю🔥🔥».
Ванда позирует в белье своей коллекции. Фото: инстаграм Ванды Нары
Ванда об Икарди: «Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь»
Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»
А Икарди конечно рогоносец
не удивлюсь, если даже фотографу перепало что-то на этой фотосессии.