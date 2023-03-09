Икарди о запуске коллекции нижнего белья Ванды: «Больше всего мне нравится то, что я с тебя его снимаю🔥»

Теги Галатасарай высшая лига Турция светская хроника Мауро Икарди девушки и спорт стиль Ванда Нара Футбол

Ванда Нара выпустила собственную линию нижнего белья.

Жена Мауро Икарди выложила в инстаграм фото и видео, где она позирует в нижнем белье из собственной коллекции Wanda Intimates.

Икарди, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды из «ПСЖ», прокомментировал пост: «Больше всего мне нравится то, что я с тебя это белье снимаю🔥🔥».

Ванда позирует в белье своей коллекции. Фото: инстаграм Ванды Нары

Ванда об Икарди: «Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь»

Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»

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19 комментариев

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Костя Киреев
Да это же Bridgette B.
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Abu Ibrahim
Ответ Антон Фалафель
Габариты ж### конечно манят наших армянских братьев💪 А Икарди конечно рогоносец
Ну их все устраивает . Другие понятия видимо
+2
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Ваня Шипитко
Ответ DonaldBrashear 2.0
ага, ты и еще неизвестное количество мужиков. не удивлюсь, если даже фотографу перепало что-то на этой фотосессии.
:D
+1
-1
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Иван Ларин
Ответ Пономарев Дима
Ванда: «Больше всего мне нравится то, что не только ты»
ну главное чтобы по взаимному согласию)
+3
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+3
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Fatty Toni
А х ты ж маленький негодник xD))
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Tigo_Volchara93
Больше всего мне нравится смотреть, как другие это снимают с тебя, подумал Мауро
+2
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DeltaForce
Фигура у Ванды конечно бомба!
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Dvin
No bad
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blaugrano
Удивительный покемон этот Икарди.
+3
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jonikmus
Скатился конечно Икарди , наверное в футбол играет по инерции чисто что бы эту Нару содержать
+4
0
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Антон Фалафель
Габариты ж### конечно манят наших армянских братьев💪
А Икарди конечно рогоносец
+15
-3
+12
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DonaldBrashear 2.0
ага, ты и еще неизвестное количество мужиков.

не удивлюсь, если даже фотографу перепало что-то на этой фотосессии.
+13
-2
+11
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callado73@gmail.com
Матерая.
0
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Фил Федотов
Жалко Парня, попал «в паутину этой паучики» …
+14
0
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svft
Больше всего мне нравится то, что с тебя это белье снимает Бальде
+7
-2
+5
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AXEL7
Ответ Милан. Тонали. 8.
На этом фото не видно, но целюлит у неё как у 60 - ти летней 🤦‍♂️...
Сказал человек, у которого, кроме правой и левой никого нету.
+4
-2
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Пономарев Дима
Ванда: «Больше всего мне нравится то, что не только ты»
+56
-2
+54
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Милан. Тонали. 8.
На этом фото не видно, но целюлит у неё как у 60 - ти летней 🤦‍♂️...
+1
-7
-6
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Roman
Кринж
+11
-1
+10
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