«Вальядолид» возглавил Пеццолано, выигравший бразильскую Серию Б с «Крузейро». Пачету уволили после 0:6 от «Реала»

«Реал Вальядолид» назначил Пауло Пеццолано главным тренером

После разгромного поражения со счетом 0:6 от «Реала» в пост главного тренера « » покинул Пачета.

Пеццолано подписал соглашение с клубом на срок до июня 2024 года. Ранее уругвайский специалист тренировал « », с которым выиграл бразильскую Серию Б.

Первый матч под руководством нового тренера «Вальядолид» проведет в воскресенье, 9 апреля, против «Мальорки».