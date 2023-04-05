«Вальядолид» возглавил Пеццолано, выигравший бразильскую Серию Б с «Крузейро». Пачету уволили после 0:6 от «Реала»
«Реал Вальядолид» назначил Пауло Пеццолано главным тренером
После разгромного поражения со счетом 0:6 от «Реала» в Ла Лиге пост главного тренера «Вальядолида» покинул Пачета.
Пеццолано подписал соглашение с клубом на срок до июня 2024 года. Ранее уругвайский специалист тренировал «Крузейро», с которым выиграл бразильскую Серию Б.
Первый матч под руководством нового тренера «Вальядолид» проведет в воскресенье, 9 апреля, против «Мальорки».
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