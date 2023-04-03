В субботу, 8 апреля, сыграют Спартак и Динамо Москва в 22 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Спартак – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Спартак – Динамо