Где смотреть Спартак – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 апреля
В субботу, 8 апреля, сыграют Спартак и Динамо Москва в 22 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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