Линекер вспомнил, как испражнился по ходу матча ЧМ-1990: «Я рванул за мячом и «расслабился». Меня спрашивают: «Что случилось?» «Я обосрался». Плакать хотелось»
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер вспомнил, как испражнился по ходу матча
Бывший футболист детально вспомнил эпизод, произошедший на чемпионате мира 1990 года во время игры Англии и Ирландии.
«Ну ладно. Это был матч против Ирландии, наша первая игра на чемпионате мира в Италии в 1990 году.
Я не очень хорошо чувствовал себя ночью перед игрой. Но никому об этом не сказал, потому что хотел играть.
Спустя 15 минут после начала второго тайма у меня снова начинаются судороги. Я думаю: «Господи, я в дерьме! Очень больно».
Мяч полетел по их левому флангу. Я как бы рванул за ним, и когда сделал это, я немного «расслабился». И тут – буф. Я такой: «О Господи». Я сел на газон, и оно все... все так...
Я сижу на газоне, смотрю вверх. [На видео] видно, как ко мне подходит Гари Стивенс и спрашивает: «Линкс, что случилось?» И я такой: «Я обосрался». Мне плакать хотелось.
Слава богу, мы были в темно-синих шортах, а не в белых. В тот момент это было ужасно, но сейчас, конечно, смешно», – рассказал Линекер.
https://youtu.be/TLbU1bX05Mg