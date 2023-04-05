Линекер вспомнил, как испражнился по ходу матча ЧМ-1990: «Я рванул за мячом и «расслабился». Меня спрашивают: «Что случилось?» «Я обосрался». Плакать хотелось»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Гари Линекер происшествия Гари Стивенс 1963 брань Здоровье контент Футбол

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер вспомнил, как испражнился по ходу матча

Бывший футболист детально вспомнил эпизод, произошедший на чемпионате мира 1990 года во время игры Англии и Ирландии.

«Ну ладно. Это был матч против Ирландии, наша первая игра на чемпионате мира в Италии в 1990 году.

Я не очень хорошо чувствовал себя ночью перед игрой. Но никому об этом не сказал, потому что хотел играть.

Спустя 15 минут после начала второго тайма у меня снова начинаются судороги. Я думаю: «Господи, я в дерьме! Очень больно».

Мяч полетел по их левому флангу. Я как бы рванул за ним, и когда сделал это, я немного «расслабился». И тут – буф. Я такой: «О Господи». Я сел на газон, и оно все... все так...

Я сижу на газоне, смотрю вверх. [На видео] видно, как ко мне подходит Гари Стивенс и спрашивает: «Линкс, что случилось?» И я такой: «Я обосрался». Мне плакать хотелось.

Слава богу, мы были в темно-синих шортах, а не в белых. В тот момент это было ужасно, но сейчас, конечно, смешно», – рассказал Линекер.

13 комментариев

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ПьяныйКот
Все потому что против Ирландии играли!)
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Andrew Moiseev
Ответ Юрий Кечко
Начальниииик, я с этим гавноедом не буду в одной студии сидеть
Меня твои истории уже **** просто, я не могу их слушать
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Anatolii
Легендарный эпизод
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Александра Александрова
Ахахах вот это поворот , но что можно сделать , все мы люди )со всеми может , приключиться такое )
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Николай Иванов
😂 чел вообще без комплексов
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mArty-.-
shit happens
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llolishe
Ответ Egor Aleksandrovich
ФК Спартак вспомнил, как испражнился по ходу матча с Уралом (2-1): «Я рванул за кубком России и «расслабился». Меня спрашивают: «Что случилось?» «Я обосрался». Плакать хотелось»
Учитывая нынешний Спартак это уже не смешно
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-4
-4
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ХавиГави_Паратрупер
Линекер в 1990-м:
https://youtu.be/TLbU1bX05Mg
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-2
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Sinister Kid
Вот как надо хотеть победить. А не как наши пешеходы.
+2
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-1
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Юрий Кечко
Ответ Egor Aleksandrovich
ФК Спартак вспомнил, как испражнился по ходу матча с Уралом (2-1): «Я рванул за кубком России и «расслабился». Меня спрашивают: «Что случилось?» «Я обосрался». Плакать хотелось»
В голос)))
+1
-3
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Юрий Кечко
Начальниииик, я с этим гавноедом не буду в одной студии сидеть
+1
-3
-2
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Egor Aleksandrovich
ФК Спартак вспомнил, как испражнился по ходу матча с Уралом (2-1): «Я рванул за кубком России и «расслабился». Меня спрашивают: «Что случилось?» «Я обосрался». Плакать хотелось»
+12
-6
+6
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llolishe
Линекер еще раз обосрался когда не поверил в чемпионство Лестера и потом в одних трусах вел эфир
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