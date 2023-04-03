Форвард «Рубина» Митков о UFC: «Макгрегор и Хабиб – легенды, суперсильные, сложно выбрать одного»

Теги Рубин Первая лига UFC Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Димитар Митков Хабиб — Конор Футбол

Нападающий «Рубина» Димитар Митков назвал любимого бойца UFC

– Следишь ли сейчас за другими видами спорта? В Казани представлены те же баскетбол и волейбол.

– Я предпочитаю UFC.

– Кто твой любимый боец?

– Джон Джонс. Он непобедим!

– Не могу не задать этот вопрос. Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор?

– Макрегор! Шучу, они оба легенды. Хабиб – тоже великий боец. Выбрать кого-то одного из них очень сложно. Они оба суперсильные, – сказал Митков.

4 комментария

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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Metalloid
За твой ник тебя вообще посадить надо, а не просто забанить. Хотя твой каминг аут и вполне ожидаем )
Мальчик, Я эту чушь уже 8й год слышу про свой ник, только вот ещё никто и ни разу не смог пояснить за свои слова.
собаки дают, караван идёт:)
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Metalloid
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Что происходит с приложением уже 3й день подряд? Я жму на одну новость, открывается совсем другая. зато ваша проклятая реклама всегда стабильно выскакивает каждые 3 минуты. Не думал, что когда-нибудь приду к этому выводу, но во времена Дудя и Навоши спортс был куда лучше, их гей-лобби мне больше нравилось, нежели нынешнее п####ство
За твой ник тебя вообще посадить надо, а не просто забанить. Хотя твой каминг аут и вполне ожидаем )
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Metalloid
Для Русского человека, очевидно, МакГрегор. Конор адекватный и весёлый чувак, а не скучный, унылый фанатик.
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Bozqurd_Idel_Ural_
Что происходит с приложением уже 3й день подряд? Я жму на одну новость, открывается совсем другая.
зато ваша проклятая реклама всегда стабильно выскакивает каждые 3 минуты.
Не думал, что когда-нибудь приду к этому выводу, но во времена Дудя и Навоши спортс был куда лучше, их гей-лобби мне больше нравилось, нежели нынешнее п####ство
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