Форвард «Рубина» Митков о UFC: «Макгрегор и Хабиб – легенды, суперсильные, сложно выбрать одного»

Нападающий «Рубина» Димитар Митков назвал любимого бойца UFC

– Следишь ли сейчас за другими видами спорта? В Казани представлены те же баскетбол и волейбол.

– Я предпочитаю UFC.

– Кто твой любимый боец?

– Джон Джонс. Он непобедим!

– Не могу не задать этот вопрос. Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор?

– Макрегор! Шучу, они оба легенды. Хабиб – тоже великий боец. Выбрать кого-то одного из них очень сложно. Они оба суперсильные, – сказал Митков.