Форвард «Рубина» Митков о UFC: «Макгрегор и Хабиб – легенды, суперсильные, сложно выбрать одного»
Нападающий «Рубина» Димитар Митков назвал любимого бойца UFC
– Следишь ли сейчас за другими видами спорта? В Казани представлены те же баскетбол и волейбол.
– Я предпочитаю UFC.
– Кто твой любимый боец?
– Джон Джонс. Он непобедим!
– Не могу не задать этот вопрос. Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор?
– Макрегор! Шучу, они оба легенды. Хабиб – тоже великий боец. Выбрать кого-то одного из них очень сложно. Они оба суперсильные, – сказал Митков.
собаки дают, караван идёт:)
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Не думал, что когда-нибудь приду к этому выводу, но во времена Дудя и Навоши спортс был куда лучше, их гей-лобби мне больше нравилось, нежели нынешнее п####ство