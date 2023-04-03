Лаббадиа уволен из «Штутгарта». Новым тренером назначен Себастиан Хенесс

Бруно Лаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»

Немецкий специалист возглавил команду в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав лишь одну победу – над «Падерборном» в Кубке Германии. В Бундеслиге «Штутгарт» идет на последнем, 18-м, месте.

Вместо Лаббадиа команду возглавит Себастиан Хенесс. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Первый матч под руководством нового тренера « » проведет 5 апреля против «Нюрнберга» в 1/4 финала Кубка Германии.