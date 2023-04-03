Лаббадиа уволен из «Штутгарта». Новым тренером назначен Себастиан Хенесс
Бруно Лаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»
Немецкий специалист возглавил команду в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав лишь одну победу – над «Падерборном» в Кубке Германии. В Бундеслиге «Штутгарт» идет на последнем, 18-м, месте.
Вместо Лаббадиа команду возглавит Себастиан Хенесс. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Первый матч под руководством нового тренера «Штутгарт» проведет 5 апреля против «Нюрнберга» в 1/4 финала Кубка Германии.
Почитал про Хенесса статью, оказывается он до этого Хоффенхайм тренеровал, а значит ему далеко ехать не придется. Ну и клубы продолжают обмениваться тренерами, видимо все таки географическое соседство швабов и деревенских сказывается :)