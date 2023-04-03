Лаббадиа уволен из «Штутгарта». Новым тренером назначен Себастиан Хенесс

Теги Штутгарт бундеслига Германия Кубок Германии отставки Бруно Лаббадиа Себастиан Хенесс Футбол

Бруно Лаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»

Немецкий специалист возглавил команду в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав лишь одну победу – над «Падерборном» в Кубке Германии. В Бундеслиге «Штутгарт» идет на последнем, 18-м, месте.

Вместо Лаббадиа команду возглавит Себастиан Хенесс. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Первый матч под руководством нового тренера «Штутгарт» проведет 5 апреля против «Нюрнберга» в 1/4 финала Кубка Германии.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Что-то много тренеров увольняют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_Prinz
Лаббадия - изначально провальное решение руководства. Он последнее время везде проваливался. Да и то, что он второй раз зашёл в эту реку, энтузиазма не прибавило.

Почитал про Хенесса статью, оказывается он до этого Хоффенхайм тренеровал, а значит ему далеко ехать не придется. Ну и клубы продолжают обмениваться тренерами, видимо все таки географическое соседство швабов и деревенских сказывается :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Кирилл Голивец
Это о ком? Лаббадиа был трехкратным чемпионом Бундеслиги с кем-то?
прочитай мой текст ещё раз и внимательнее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Ответ Romeo Yankovich
немецкий Сёмин, только без весомых результатов в Штутгарте
Это о ком? Лаббадиа был трехкратным чемпионом Бундеслиги с кем-то?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
немецкий Сёмин, только без весомых результатов в Штутгарте
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий