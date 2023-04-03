Защитник «Гладбаха» Бенсебайни подписал контракт с «Дортмундом». Он перейдет летом бесплатно

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Рами Бенсебайни Футбол

Рами Бенсебайни перейдет из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую

Несколько дней назад 27-летний защитник подписал контракт с «Дортмундом», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Бенсебайни присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно на правах свободного агента – его контракт с «Гладбахом» действует до конца сезона.

В текущем сезоне Бундеслиги алжирец провел 22 матча, отличившись 5 голами. Его статистику можно найти здесь

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6 комментариев

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Максим Семин
Ответ ManuCherry
Да в каждой лиге топовые клубы скупают игроков из более слабых команд. Интер и Юве покупают игроков Сампдории и Сассуоло, ПСЖ переманивает из Лилля и так далее. Просто Баварию модно хейтить, вот и пишут каждый раз одни и те же комментарии)
фишка, видимо, в том, чтобы забирать бесплатно.
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S H A R K
Неплохое усиление. Ждём ещё Камаду
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ManuCherry
Ответ Heisenberg
Боруссы просекли главную фишку Баварии и активно ей пользуются.
Да в каждой лиге топовые клубы скупают игроков из более слабых команд. Интер и Юве покупают игроков Сампдории и Сассуоло, ПСЖ переманивает из Лилля и так далее. Просто Баварию модно хейтить, вот и пишут каждый раз одни и те же комментарии)
+4
-1
+3
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Heisenberg
Боруссы просекли главную фишку Баварии и активно ей пользуются.
+6
-1
+5
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26
Бавария всегда обдирает всю Бундеслигу...а нет подождите-ка
+3
-4
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Dr.Gebbelsss
А вот это кстати хороший трансфер!
Однозначно усилит Дортмунд!
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