Защитник «Гладбаха» Бенсебайни подписал контракт с «Дортмундом». Он перейдет летом бесплатно
Рами Бенсебайни перейдет из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую
Несколько дней назад 27-летний защитник подписал контракт с «Дортмундом», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Бенсебайни присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно на правах свободного агента – его контракт с «Гладбахом» действует до конца сезона.
В текущем сезоне Бундеслиги алжирец провел 22 матча, отличившись 5 голами. Его статистику можно найти здесь.
Однозначно усилит Дортмунд!