Защитник «Гладбаха» Бенсебайни подписал контракт с «Дортмундом». Он перейдет летом бесплатно

Рами Бенсебайни перейдет из менхенгладбахской «Боруссии» в дортмундскую

Несколько дней назад 27-летний защитник подписал контракт с « », сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

присоединится к новому клубу в летнее трансферное окно на правах свободного агента – его контракт с « » действует до конца сезона.

В текущем сезоне Бундеслиги алжирец провел 22 матча, отличившись 5 голами. Его статистику можно найти здесь.