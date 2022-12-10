Геррейру близок к уходу из «Дортмунда» летом. Вместо него может бесплатно прийти Бенсебайни из «Гладбаха»
Рафаэл Геррейру может покинуть дортмундскую «Боруссию» летом.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, защитник сборной Португалии, контракт которого истекает в 2023 году, намерен уйти из клуба.
На замену ему, вероятно, придет защитник сборной Алжира и «Боруссии» Менхенгладбах Рами Бенсебайни, который летом также станет свободным агентом. Переговоры с ним находятся на продвинутой стадии.
Статистику Геррейру можно найти здесь, Бенсебайни – тут.
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