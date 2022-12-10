Геррейру близок к уходу из «Дортмунда» летом. Вместо него может бесплатно прийти Бенсебайни из «Гладбаха»

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Рафаэл Геррейру может покинуть дортмундскую «Боруссию» летом.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, защитник сборной Португалии, контракт которого истекает в 2023 году, намерен уйти из клуба.

На замену ему, вероятно, придет защитник сборной Алжира и «Боруссии» Менхенгладбах Рами Бенсебайни, который летом также станет свободным агентом. Переговоры с ним находятся на продвинутой стадии.

Статистику Геррейру можно найти здесь, Бенсебайни – тут.

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