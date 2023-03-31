Осимхен не сыграет с «Миланом» из-за травмы бедра. Участие лучшего бомбардира «Наполи» и Серии А в матчах 1/4 финала ЛЧ под вопросом

пропустит матч с «Миланом» из-за травмы.

Нападающий «Наполи» вернулся из расположения сборной с травмой приводящей мышцы левого бедра.

Осимхен точно пропустит игру 28-го тура Серии А против « » в воскресенье.

Участие нигерийца в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых «Наполи» также сыграет с «Миланом» 12 и 18 апреля, пока под вопросом.

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах в составе « » в Серии А – он лучший бомбардир чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.