Осимхен не сыграет с «Миланом» из-за травмы бедра. Участие лучшего бомбардира «Наполи» и Серии А в матчах 1/4 финала ЛЧ под вопросом

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Наполи Сборная Нигерии по футболу Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен пропустит матч с «Миланом» из-за травмы.

Нападающий «Наполи» вернулся из расположения сборной Нигерии с травмой приводящей мышцы левого бедра.

Осимхен точно пропустит игру 28-го тура Серии А против «Милана» в воскресенье.

Участие нигерийца в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых «Наполи» также сыграет с «Миланом» 12 и 18 апреля, пока под вопросом.

В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах в составе «Наполи» в Серии А – он лучший бомбардир чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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nugoboss
Хреново но я думаю Наполи справиться с проблемой.
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Direct free kick
Ответ Эдуард Элверс
У Милана Ибра и Калюлю тоже не сыграют
- цыган это не потеря, а так Милан три года подряд в травмах
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Иван Поречный
Осенью потерю Осимхена практически не заметили. Симеоне и Распадори заменили его без потери качества. Посмотрим, как будет в этот раз.
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NottinghamForest79
зачем эт матчи в марте
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Милан фан 777.
Но самый опасный у Наполи это даже не он а Хвича
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Милан фан 777.
Хорошая новость для Милана
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Эдуард Элверс
У Милана Ибра и Калюлю тоже не сыграют
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error505
Огромная потеря для Наполи. Понятно, что это Милан, но все же
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