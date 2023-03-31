Осимхен не сыграет с «Миланом» из-за травмы бедра. Участие лучшего бомбардира «Наполи» и Серии А в матчах 1/4 финала ЛЧ под вопросом
Виктор Осимхен пропустит матч с «Миланом» из-за травмы.
Нападающий «Наполи» вернулся из расположения сборной Нигерии с травмой приводящей мышцы левого бедра.
Осимхен точно пропустит игру 28-го тура Серии А против «Милана» в воскресенье.
Участие нигерийца в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых «Наполи» также сыграет с «Миланом» 12 и 18 апреля, пока под вопросом.
В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 23 матчах в составе «Наполи» в Серии А – он лучший бомбардир чемпионата. Его подробная статистика доступна здесь.
8 комментариев