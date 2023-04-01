Где смотреть РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Германии 5 апреля

Теги Боруссия Дортмунд Кубок Германии РБ Лейпциг Футбол

В среду, 5 апреля, сыграют РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.

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Во сколько играют РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Лейпциг – Боруссия

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