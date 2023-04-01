Где смотреть РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Германии 5 апреля
В среду, 5 апреля, сыграют РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд в четвертьфинале Кубка Германии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать один из зарубежных каналов, доступных в IP-TV сервисах.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Кубок Германии по футболу: все новости
Комментарии