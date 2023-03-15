Депутаты Европарламента призвали УЕФА отстранить Беларусь от Евро-2024: «Участие сборной в отборе будет использовано Лукашенко и его пропагандистской командой»
В Европарламенте призвали отстранить Беларусь от квалификации Евро-2024.
Более 100 депутатов Европейского парламента призвали УЕФА исключить сборную Беларуси из числа участников отбора на Евро-2024, пишет Politico со ссылкой на письмо, к которому у редакции есть доступ.
Авторы обращения утверждают, что в Беларуси нарушаются права человека, из-за чего сборную следует отстранить.
«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – сказано в тексте письма.
В письме, подписанном депутатами Европейского парламента, нынешние меры названы «недостаточными». Один из соавторов письма, бывший польский футболист Томаш Франковски, заявил, что, «учитывая нынешнюю ситуацию, эти меры, к сожалению, необходимы».
На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.
Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 станут Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра. 25 марта Беларусь сыграет со Швейцарией – игра пройдет в Сербии.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Что им ещё было делать? Вводить американские войска?)))
В любом случае белорусы отвечают за то, что происходит на их границе. Отсюда и санкции.
— Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов.
— Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок? 😎
нет такого... Преступление остается перступлением. Еслиу девушки короткая юбка. то ее нельзя насиловать как считают тебе подобные.
Никак наглосаксы не могут смириться с тем, что белорусский народ и Лукашенко не дали оккупировать страну Соросу и НАТО..