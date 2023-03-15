Депутаты Европарламента призвали УЕФА отстранить Беларусь от Евро-2024: «Участие сборной в отборе будет использовано Лукашенко и его пропагандистской командой»

Теги сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь Александр Лукашенко квалификация Евро-2024 Политика Евро-2024 Футбол

В Европарламенте призвали отстранить Беларусь от квалификации Евро-2024.

Более 100 депутатов Европейского парламента призвали УЕФА исключить сборную Беларуси из числа участников отбора на Евро-2024, пишет Politico со ссылкой на письмо, к которому у редакции есть доступ.

Авторы обращения утверждают, что в Беларуси нарушаются права человека, из-за чего сборную следует отстранить.

«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – сказано в тексте письма.

В письме, подписанном депутатами Европейского парламента, нынешние меры названы «недостаточными». Один из соавторов письма, бывший польский футболист Томаш Франковски, заявил, что, «учитывая нынешнюю ситуацию, эти меры, к сожалению, необходимы».

На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.

Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 станут Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра. 25 марта Беларусь сыграет со Швейцарией – игра пройдет в Сербии.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

79 комментариев

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ДМ-1чемпион
А украину уже исключили из совместной заявки Испании и Португалии на ЧМ 2030! А ХА ХА
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ДМ-1чемпион
Лицемерная западная "демократия" во всей красе! Гниль!
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Anders_b
У Белоруссии же есть легитимная президентка, вот пусть и создаст легитимную сборную. А то донаты выпрашивают и все на себя тратят.
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Ненавидящий2.0
Ответ Vlados 86
Чего он пропагандировать там будет в отборе? Картоху?
трактора, которые можно в формуле 1 использовать))
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Циник Петербургский
Ответ d.xoxlov
К сожалению польские "правозащитники" неизлечимы. Вот это действительно к сожалению.
Насчет польских "правозащитников" согласен. Но... Строго говоря, "правозащитники" во многих странах одинаковы. Польские - всего лишь небольшая часть из длинного ряда представителей этой древнейшей профессии "правозащитников" ;)
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London.is.blue
Ответ Alex Rhea
Санкции против Беларуси и их людей вообще не понимаю. В конце концов их люди несколько лет назад выходили на улицы за европейские ценности, в тот момент европейцы в очередной раз выразили "озабоченность" и не более.
Так они и не признали Лукашенко президентом.
Что им ещё было делать? Вводить американские войска?)))
В любом случае белорусы отвечают за то, что происходит на их границе. Отсюда и санкции.
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Topordo
Боги лицемерия🤡
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Konstantin Zagainov
Ответ Guardsman
Согласен с Европой. Диктаторские режимы надо давить по всем направлениям.
Именно. Долой диктатора Фон дер Ляйен )))
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bogdan21101987@icloud.com
То как играет Беларусь вызывает жалость, чем гордость , которую можно использовать для повышения рейтинга
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CoMoBo3
Ответ Vlados 86
Чего он пропагандировать там будет в отборе? Картоху?
— Если человек — работник торговли, значит это обязательно вор и взяточник?
— Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов.
— Что я могу украсть на рынке? Весы? Белый халат? Прилавок? 😎
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denunited
Правильное решение. Все равно неугодных ногомячистов типа министр спорта не допустил до соревнований, а остальным калекам лучше дороги подметать. На сборную никто не ходил и ходить не будут
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Andrew Petrov
следующие Сербы?если не прогнуться под европлинтус...
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Doctor of Philosophy
Ответ Mrtg
Правильно, авторитарным режимам не место среди цивилизованных стран.
Турцию и Азербайджан тоже забаним тогда?
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Vinnipukh Vinni
Ответ BeastI666I
за участие в атаках на Украину должна быть ответственность, разве нет??!?!
Разве нет.
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And-Rover
Ответ Ковид 07.10.52
Да тем, что сверху дали указ , что теперь главные враги поляки ...и понеслась...народ схавает, главное внешнего врага обозначить, а свои пусть продолжают свое дело....
Кто дал указ? Ты накручиваешь. Это поляки провокации делают рядом с Беларусью, а не наоборот.
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Recreated
Ответ London.is.blue
Ты многим африканцам помог?
И не собирался!
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London.is.blue
Ответ Recreated
А патамушта они европейцы и им насрать, что происходит в этих регионах!
Ты многим африканцам помог?
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БолельщикСоСтажем
Ишь ты, знатоки такие
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Elvagor
Ответ Кирковский Александр
Может потому что они в Евро-2024 не участвуют?
а ты думаешь я об этом не знаю? или нарушение прав можно увидеть только если участвуешь в евро?.. Типа раз они не участвуют в Евро, то и пусть участвуют в африканском и азиатском отборе, нам европейцам плевать, что у них нарушаются права человека. так?
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makuvat
Так факт неучастия сборной с таким же успехом может использоваться в пропаганде
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Spartakus1984
Ответ Злобный Конь
Нарушаются. Например,в России - ввели FanID. И где протесты?
Люди не ходят,это и есть протест.Закон не приятный народу, но есть выбор хотя бы,продать свою свободу или нет
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BeastI666I
Ответ Spartakus1984
Украина сама вызвала эти атаки на себя,своим поведением.Вот теперь Украина и несёт ответственность за свои действия (действия политиков).
не важно. то есть жертва спровоцировала нападение... ты из тех варваров и фашистов, которые это считают смягчающим обстоятельством?!
нет такого... Преступление остается перступлением. Еслиу девушки короткая юбка. то ее нельзя насиловать как считают тебе подобные.
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d.xoxlov
Ответ Злобный Конь
Нарушаются. Например,в России - ввели FanID. И где протесты?
На трибунах протесты, неужель пропустили? Или надо обязательно по улицам толпой и срач наводить? Так после этого уличного срача нигде ничего не меняется всё равно. Ну только в Грузии, может быть, да на Украине.
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Теннисный абсолют
С подачи бритов и их пшецких шестерок
Никак наглосаксы не могут смириться с тем, что белорусский народ и Лукашенко не дали оккупировать страну Соросу и НАТО..
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Андрей Балабаев
Ну да, конечно. Учитывая их результаты за много лет, только для пропаганды использовать. Ну и пшеки как всегда первые среди гнид
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