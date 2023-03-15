Депутаты Европарламента призвали УЕФА отстранить Беларусь от Евро-2024: «Участие сборной в отборе будет использовано Лукашенко и его пропагандистской командой»

В Европарламенте призвали отстранить Беларусь от квалификации Евро-2024.

Более 100 депутатов Европейского парламента призвали УЕФА исключить сборную Беларуси из числа участников отбора на Евро-2024, пишет Politico со ссылкой на письмо, к которому у редакции есть доступ.

Авторы обращения утверждают, что в Беларуси нарушаются права человека, из-за чего сборную следует отстранить.

«Факт участия сборной Беларуси в отборе на Евро будет использован и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе», – сказано в тексте письма.

В письме, подписанном депутатами Европейского парламента, нынешние меры названы «недостаточными». Один из соавторов письма, бывший польский футболист Томаш Франковски, заявил, что, «учитывая нынешнюю ситуацию, эти меры, к сожалению, необходимы».

На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.

Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 станут Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра. 25 марта Беларусь сыграет со Швейцарией – игра пройдет в Сербии.

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