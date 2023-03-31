Певец Маликов о «Динамо»: «Отец – преданный фанат, работает над песней для клуба. Перед матчем с «Сочи» спою три своих ярких хита»

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Дмитрий Маликов споет несколько хитов перед матчем «Динамо» – «Сочи».

Матч 21‑го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Сочи» состоится 1 апреля. Ранее «Динамо» сообщило, что перед игрой на «ВТБ Арене» свои хиты исполнят Дмитрий Маликов, а также ВИА «Самоцветы», которым руководит Юрий Маликов.

«Концерты на стадионе «Динамо» отличаются от тех, что были у меня в юности. Во-первых, техническое оснащение и сам стадион великолепные, я очень люблю его, часто бываю. Все гиперудобно – болельщикам, спортсменам.

Раньше были другие стадионы без какого‑либо оснащения. Но это было другое время, зато десятки тысяч поклонниц приходили на арену, и сумасшедшая энергетика, которая там царила, под стать чемпионату миру или финальным матчам чемпионата страны, когда полные стадионы ревут и беснуются. В моем случае – пел и танцевал. Так что стадионная пора навсегда в моей памяти.

Хронометраж перед матчем у меня будет небольшим. Несколько песен споет отец и «Самоцветы», я спою три своих ярких хита. Отец у меня абсолютно преданный болельщик «Динамо», он работает над песней, посвященной клубу.

Я тоже с большой симпатией отношусь к «Динамо». Не могу сказать, что сильно слежу за РПЛ, потому что времени особо нет, поэтому прогнозы для «Динамо» на сезон давать сложно», – сказал Маликов.

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3 комментария

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Wiley Fox
Маликов уверен, что у него есть хиты?
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Кеша
Спасибо за поддержку ! Помним легендарную группу «Самоцветы» !
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Shadow1882
Маликов клёвый
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