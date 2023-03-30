Массажист «Динамо» Ларин: «Овечкин – выдающийся. Телосложение, как у Юрана, который сажал на плечи двух защитников, шел и забивал»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Сергей Юран Хоккей

Массажист «Динамо» сравнил телосложение Александра Овечкина и Сергея Юрана.

– Вы начинали с массажа конькобежцев и лыжников, потом работали с футболистами. А прошлым летом и с хоккеистом Овечкиным, который сыграл за футбольное «Динамо».

– Да, он выдающийся спортсмен, что там говорить.

Телосложение у Овечкина – как у Сергея Юрана, который сажал на плечи двух защитников, шел вперед и забивал, – сказал Николай Ларин.

25 июня 2022 года капитан «Вашингтона» сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и забил гол.

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5 комментариев

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Середа Андрей
Работа тазом
*Порошин
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Тюменец
Юран до сих пор так делал. Только с целой командой. Судя по Химкам.
+1
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ygcn5c2ty9
Ответ izhboldin-sergey
Последний абзац для связки или это вчера было?
Обычно так делают бэки в сми, но тут нет ссылки на пост, так что действительно сложно сказать))
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izhboldin-sergey
Последний абзац для связки или это вчера было?
+1
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Einfach Safari
Вашингтонской Барсик)
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