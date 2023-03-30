Массажист «Динамо» Ларин: «Овечкин – выдающийся. Телосложение, как у Юрана, который сажал на плечи двух защитников, шел и забивал»
Массажист «Динамо» сравнил телосложение Александра Овечкина и Сергея Юрана.
– Вы начинали с массажа конькобежцев и лыжников, потом работали с футболистами. А прошлым летом и с хоккеистом Овечкиным, который сыграл за футбольное «Динамо».
– Да, он выдающийся спортсмен, что там говорить.
Телосложение у Овечкина – как у Сергея Юрана, который сажал на плечи двух защитников, шел вперед и забивал, – сказал Николай Ларин.
25 июня 2022 года капитан «Вашингтона» сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и забил гол.
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*Порошин