Петерсен завершит карьеру в конце сезона. Нильс – лучший бомбардир в истории «Фрайбурга»

завершит карьеру по окончании сезона.

Об этом 34-летний нападающий объявил в своем инстаграме в среду, 29 марта.

«После почти 16 лет в профессиональном футболе я с тяжелым сердцем вешаю бутсы на гвоздь по окончании сезона. Заранее благодарю всех, кто сопровождал меня на моем пути, желал мне удачи каждую неделю, поздравлял с победами и утешал после поражений. Спасибо моим клубам и всем болельщикам за это прекрасное время.

Все, что имеет конец, когда-то имело и начало. И новое начало – это еще не конец. Обещаю, вы еще услышите обо мне. Теперь я снова приложу все усилия, чтобы потом иметь возможность сказать: «Нужно уходить вовремя». Ваш Нил», – написал форвард «Фрайбурга», ранее выступавший за «Баварию» и «Вердер».

Нильс Петерсен является лучшим бомбардиром в истории « » со 103 голами в 259 матчах, а также лучшим бомбардиром футбольного турнира Олимпиады-2016 в Рио де Жанейро наряду с Сержем Гнабри.