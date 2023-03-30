Петерсен завершит карьеру в конце сезона. Нильс – лучший бомбардир в истории «Фрайбурга»

Теги бундеслига Германия Фрайбург Нильс Петерсен олимпийская сборная Германии Футбол

Нильс Петерсен завершит карьеру по окончании сезона.

Об этом 34-летний нападающий объявил в своем инстаграме в среду, 29 марта.

«После почти 16 лет в профессиональном футболе я с тяжелым сердцем вешаю бутсы на гвоздь по окончании сезона. Заранее благодарю всех, кто сопровождал меня на моем пути, желал мне удачи каждую неделю, поздравлял с победами и утешал после поражений. Спасибо моим клубам и всем болельщикам за это прекрасное время.

Все, что имеет конец, когда-то имело и начало. И новое начало – это еще не конец. Обещаю, вы еще услышите обо мне. Теперь я снова приложу все усилия, чтобы потом иметь возможность сказать: «Нужно уходить вовремя». Ваш Нил», – написал форвард «Фрайбурга», ранее выступавший за «Баварию» и «Вердер».

Нильс Петерсен является лучшим бомбардиром в истории «Фрайбурга» со 103 голами в 259 матчах, а также лучшим бомбардиром футбольного турнира Олимпиады-2016 в Рио де Жанейро наряду с Сержем Гнабри.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
В Германии заведено все делать вовремя
Уверен, он бы мог поиграть еще пару лет на приличном уровне, но решил уйти на пике
Респект
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Ответ rigobersong
Баварка сгубила топаря:)
Причём тут вообще Бавария? как бы он выиграл конкуренцию у Гомеса и Манджукича?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Баварка сгубила топаря:)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий