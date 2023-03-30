Тюкавин о бане России: «Сборная должна жить, не представляю наш футбол без нее. Футболисты не могут повлиять на ситуацию»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин не потерял мотивации играть за сборную России, несмотря на отстранение.

– Многие видят проблему в отсутствии мотивации у игроков.

– Вообще не так. Скажу за себя: я молодой, мне двадцать лет. В сборную приезжаю не для того, чтобы просто в ней побыть и послушать Валерия Георгиевича (Карпина) на теориях. А чтобы биться за страну и флаг. Для меня это честь и гордость. После бана для меня ничего не поменялось.

– То есть, играть только товарняки – окей?

– Футболисты никак не могут повлиять на ситуацию. Грустно, конечно, что не играем в официальных турнирах. Но если есть матчи, то нужно выходить и биться, даже если они товарищеские.

Сборная должна жить и собираться. Не представляю наш футбол без сборной России, – сказал форвард «Динамо» и сборной России.

В чем проблема сборной Валерия Карпина

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7 комментариев

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Хейтер_Антона_Чейза_228
Самая ненужная и самая жалкая организация на территории рф на данный момент — это её сборная по футболу.
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Максим Попов
зачем вам нужны,бревна? ничего не добились, и пусть вам и в Азию дорогу закроют,здравым мужикам лесопилка на поле не нужна,валите куда подальше
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Ковид 07.10.52
Футболисты никак не могут повлиять на ситуацию..
У вас же есть профсоюз, соберитесь и напишите письмо о прекращении СВО....потом сделай письмо со своими фанатами, потом с клубом, потом со сборной....Проводи акции разрешенные в виде митингов -концертов за мир ...
Слабо?
+2
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tyuiop tyuiop
Ответ AdekvaT
Был ступор на секунду - причём здесь баня....
это к Глушаков у
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RomkiN
я думал про парилку ща скажет
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Quiet Dad
Попасть в команду - великая честь. Всё.
0
-1
-1
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AdekvaT
Был ступор на секунду - причём здесь баня....
+3
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