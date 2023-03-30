Тюкавин о бане России: «Сборная должна жить, не представляю наш футбол без нее. Футболисты не могут повлиять на ситуацию»
Константин Тюкавин не потерял мотивации играть за сборную России, несмотря на отстранение.
– Многие видят проблему в отсутствии мотивации у игроков.
– Вообще не так. Скажу за себя: я молодой, мне двадцать лет. В сборную приезжаю не для того, чтобы просто в ней побыть и послушать Валерия Георгиевича (Карпина) на теориях. А чтобы биться за страну и флаг. Для меня это честь и гордость. После бана для меня ничего не поменялось.
– То есть, играть только товарняки – окей?
– Футболисты никак не могут повлиять на ситуацию. Грустно, конечно, что не играем в официальных турнирах. Но если есть матчи, то нужно выходить и биться, даже если они товарищеские.
Сборная должна жить и собираться. Не представляю наш футбол без сборной России, – сказал форвард «Динамо» и сборной России.
У вас же есть профсоюз, соберитесь и напишите письмо о прекращении СВО....потом сделай письмо со своими фанатами, потом с клубом, потом со сборной....Проводи акции разрешенные в виде митингов -концертов за мир ...
Слабо?