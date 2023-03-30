Азар неудачно провел тренировочный матч «Реала» с «Кастильей». У тренеров осталось плохое впечатление

Форма не впечатляет тренерский штаб «Реала».

По информации Relevo, в среду в рамках подготовки к матчу против «Вальядолида» команда провела тренировочный матч с игроками «Кастильи». Азар по ходу матча выглядел физически слабо и с трудом обыгрывал соперников. Это оставило плохое впечатление у тренерского штаба «бланкос».

С другой стороны, тренерский штаб остался доволен формой – в клубе уверены, что французский форвард в ближайшее время сможет набрать оптимальную форму. Отмечается, что Карло Анчелотти остался доволен физическими кондициями и настроем игроков.

Первый матч после паузы на игры сборных «Реал» проведет в воскресенье, 2 апреля. Команда под руководством встретится с «Вальядолидом» в 27-м туре .

«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти