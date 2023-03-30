Азар неудачно провел тренировочный матч «Реала» с «Кастильей». У тренеров осталось плохое впечатление
Форма Эдена Азара не впечатляет тренерский штаб «Реала».
По информации Relevo, в среду в рамках подготовки к матчу против «Вальядолида» команда провела тренировочный матч с игроками «Кастильи». Азар по ходу матча выглядел физически слабо и с трудом обыгрывал соперников. Это оставило плохое впечатление у тренерского штаба «бланкос».
С другой стороны, тренерский штаб остался доволен формой Карима Бензема – в клубе уверены, что французский форвард в ближайшее время сможет набрать оптимальную форму. Отмечается, что Карло Анчелотти остался доволен физическими кондициями и настроем игроков.
Первый матч после паузы на игры сборных «Реал» проведет в воскресенье, 2 апреля. Команда под руководством Карло Анчелотти встретится с «Вальядолидом» в 27-м туре Ла Лиги.
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