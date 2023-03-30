Азар неудачно провел тренировочный матч «Реала» с «Кастильей». У тренеров осталось плохое впечатление

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Форма Эдена Азара не впечатляет тренерский штаб «Реала».

По информации Relevo, в среду в рамках подготовки к матчу против «Вальядолида» команда провела тренировочный матч с игроками «Кастильи». Азар по ходу матча выглядел физически слабо и с трудом обыгрывал соперников. Это оставило плохое впечатление у тренерского штаба «бланкос».

С другой стороны, тренерский штаб остался доволен формой Карима Бензема – в клубе уверены, что французский форвард в ближайшее время сможет набрать оптимальную форму. Отмечается, что Карло Анчелотти остался доволен физическими кондициями и настроем игроков.

Первый матч после паузы на игры сборных «Реал» проведет в воскресенье, 2 апреля. Команда под руководством Карло Анчелотти встретится с «Вальядолидом» в 27-м туре Ла Лиги.

«Мы не разговариваем». Азар пропустил 70+ матчей, не выходит с января и не общается с Анчелотти

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16 комментариев

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Real_v_dushe
Азар играет очень слабо в футбол и я откровенно не помню ни одного матча за Реал, где бы он меня чем-то впечатлил. Считаю, что его трансфер - самая наша большая ошибка.
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Кино Музыка
Таинственная на самом деле история. Иной раз о гипнозе думаешь. Не такая уж редкость в спорте.
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Ясен Хююге
Зачем вообще ему давать оценку? Он же как администратор или физиотерапевт выходит просто чтобы количество уравнять на тренировке
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Лёха Жданчик
Как же он фармит бабки))
Завтра даст интервью о том что очень любит этот клуб и фанатов и снова кайфовать
+1
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ɔculpa
Ответ Amalfitano
Просто салат был лишним. Довольствовался бы 3 бургерами и всё бы было ок.
Салат между прочим был с диетическим тунцом. Он с ним худел!
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ɔculpa
Странно даже. Этот трудоголик и фанат суровой самодисциплины все сезоны в Мадриде был в изумительной форме, тащил команду за собой, и ничто не говорило за то, что эту форму он может растерять, и тут вдруг на тебе: не убедил!=(
ДА Я НЕ ВЕРЮ В ЭТО!
+2
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Антон
Непросто бегать с чебуреком в руке
+3
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Мансур Абдрахимов
Ответ bostonKG
Я вообще не понимаю зачем его включают в заявку на матч
...хоть и не уставал )
+1
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Мансур Абдрахимов
Ответ bostonKG
Я вообще не понимаю зачем его включают в заявку на матч
После сборов всегда так.он отдыхал.
+1
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Акира_1
Ответ Sevuska
Азар , который играл в Челси , и Азар , выступающий за Реал - это два абсолютно разных игрока .
Тот Азар был молодой, физически крепкий и голодный до побед, а нынешний пожилой, переломанный и сытый гамбургерами. Поэтому вообще ничего удивительного.
+6
0
+6
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Игорь Замаруев
Ответ Sevuska
Азар , который играл в Челси , и Азар , выступающий за Реал - это два абсолютно разных игрока .
Это один игрок, но с совершенно разным подходом к процессу и клубу
+3
0
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Sevuska
Азар , который играл в Челси , и Азар , выступающий за Реал - это два абсолютно разных игрока .
+3
-1
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Amalfitano
Просто салат был лишним. Довольствовался бы 3 бургерами и всё бы было ок.
+10
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Михо
Жаль, но Азар все, как и Бэйл когда то. Уходить не хочет, такую зп никто не предложит, играть не может. Бэйл хоть в форме себя держал, за сборную хорошо выступал, Эдену это не удается
+5
0
+5
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Екн Лор
А потом будет ныть, почему он не играет?
+11
0
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bostonKG
Я вообще не понимаю зачем его включают в заявку на матч
+16
0
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