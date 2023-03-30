Экс-игрок «Торпедо» Афанасьев о «Спартаке»: «Пока нет той мощи, чтобы убрать «Зенит» с 1-го места. Разговоры о конкуренцию несерьезны»

Андрей Афанасьев считает, что « » не под силу конкурировать с « ».

– Спартаковцы смотрятся очень даже неплохо. Но разговоры о том, что они смогут составить конкуренцию Питеру, конечно, не серьезны. Да, они, может быть, будут сражаться, но достать зенитовцев при всем желании все-таки не сумеют.

Пока нет у «Спартака» той мощи, что необходима, чтобы убрать команду из Северной столицы с первого места. Да, у Абаскаля хорошая команда, но все-таки «Зенит» – это «Зенит».

– К тому, что «Зенит» практически не знает поражений, все уже привыкли. ЦСКА он проиграл лишь во второй раз в сезоне. Теперь питерская команда сделает выводы и больше промашек себе не позволит?

– Ну тут, конечно, вопросов нет – чемпионами в этом году, скорее всего, будут зенитовцы. Да, впереди еще достаточно длинная дистанция, и, возможно, у них еще будут какие-то промахи. Понимаете, футболисты тоже люди: порой они устают, а порой у них бывает не очень хорошее моральное состояние. Но как бы то ни было, сомневаться в том, что золотые медали Санкт-Петербург никому не отдаст, не стоит.

– Ваш вариант тройки призеров.

– «Зенит» – чемпион. А вот за второе, третье и четвертое места развернется хорошая такая битва. Да, мне очень хочется, чтобы в призерах был «Ростов». Но вместе с ним за медали обязательно будут бороться ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Но кто какое место в итоге займет, я сказать не берусь, – сказал обладатель Кубка России 1993 года в составе «Торпедо».