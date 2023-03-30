Для Тарасова сборная Черчесова интереснее, чем Карпина: «Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал»

Теги Дмитрий Тарасов Станислав Черчесов Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Тарасов сравнил сборную России под руководством Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

— Валерий Георгиевич не вызывает игроков, которым больше 30 лет. Для сборной это правильно?

— Я думаю, у каждого тренера свой подход. Потому что есть такие, которые не смотрят на возраст, для них главное, что человек делает и какой дает результат. У Валерия Георгиевича такая позиция, он тренер, ему решать.

— Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина?

— Могу сказать, что для меня лично — да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо. Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным, – сказал экс-хавбек «Локомотива».

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1 комментарий

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Владислав Бондарчук
С космическим Стасом худшая статистика команды, игра никакая, к чм команду тренировал не он а чуть ли не все технологии и работники нашего футбола, он этих футболистов не вывел даже на пик своих возможностей
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