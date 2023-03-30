Для Тарасова сборная Черчесова интереснее, чем Карпина: «Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал»
Дмитрий Тарасов сравнил сборную России под руководством Валерия Карпина и Станислава Черчесова.
— Валерий Георгиевич не вызывает игроков, которым больше 30 лет. Для сборной это правильно?
— Я думаю, у каждого тренера свой подход. Потому что есть такие, которые не смотрят на возраст, для них главное, что человек делает и какой дает результат. У Валерия Георгиевича такая позиция, он тренер, ему решать.
— Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина?
— Могу сказать, что для меня лично — да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо. Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным, – сказал экс-хавбек «Локомотива».
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