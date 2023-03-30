Леон Горетцка: «Сити» – самый сложный соперник из возможных, был бы славный финал. Никто в «Баварии» не дрожит от страха перед Холандом»

считает « » и «Баварию» достойными друг друга соперниками.

– «Сити» – самый сложный соперник, какой только может достаться. Но я думаю, что с точки зрения «Сити» ситуация выглядит так же. Получился бы славный финал.

Но вместо этого мы встречаемся уже в четвертьфинале. « » будет готова.

– О чем выдумали, глядя, как Холанд забивает пять голов «Лейпцигу»?

– Думал, что, возможно, смогу у него научиться, как выбирать позицию при стандартных положениях, чтобы побольше забивать. Уж не знаю, есть ли у него магнит в бутсах, но его умение забивать поражает.

– Вызывает ли он у вас дрожь или вы выйдете на игру с пониманием, что норвежец никогда не выигрывал у «Баварии»?

– Никто здесь не дрожит. Мы играем не против , а против «Манчестер Сити». «Бавария» против «Ман Сити».

Мы любим матчи на выбывание. С нетерпением ждем этот праздник, – сказал хавбек «Баварии».