Леон Горетцка: «Сити» – самый сложный соперник из возможных, был бы славный финал. Никто в «Баварии» не дрожит от страха перед Холандом»
Леон Горетцка считает «Манчестер Сити» и «Баварию» достойными друг друга соперниками.
– «Сити» – самый сложный соперник, какой только может достаться. Но я думаю, что с точки зрения «Сити» ситуация выглядит так же. Получился бы славный финал.
Но вместо этого мы встречаемся уже в четвертьфинале. «Бавария» будет готова.
– О чем выдумали, глядя, как Холанд забивает пять голов «Лейпцигу»?
– Думал, что, возможно, смогу у него научиться, как выбирать позицию при стандартных положениях, чтобы побольше забивать. Уж не знаю, есть ли у него магнит в бутсах, но его умение забивать поражает.
– Вызывает ли он у вас дрожь или вы выйдете на игру с пониманием, что норвежец никогда не выигрывал у «Баварии»?
– Никто здесь не дрожит. Мы играем не против Холанда, а против «Манчестер Сити». «Бавария» против «Ман Сити».
Мы любим матчи на выбывание. С нетерпением ждем этот праздник, – сказал хавбек «Баварии».
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