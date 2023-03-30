Леон Горетцка: «Сити» – самый сложный соперник из возможных, был бы славный финал. Никто в «Баварии» не дрожит от страха перед Холандом»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Леон Горетцка Эрлинг Холанд Футбол

Леон Горетцка считает «Манчестер Сити» и «Баварию» достойными друг друга соперниками.

– «Сити» – самый сложный соперник, какой только может достаться. Но я думаю, что с точки зрения «Сити» ситуация выглядит так же. Получился бы славный финал.

Но вместо этого мы встречаемся уже в четвертьфинале. «Бавария» будет готова.

– О чем выдумали, глядя, как Холанд забивает пять голов «Лейпцигу»?

– Думал, что, возможно, смогу у него научиться, как выбирать позицию при стандартных положениях, чтобы побольше забивать. Уж не знаю, есть ли у него магнит в бутсах, но его умение забивать поражает.

– Вызывает ли он у вас дрожь или вы выйдете на игру с пониманием, что норвежец никогда не выигрывал у «Баварии»?

– Никто здесь не дрожит. Мы играем не против Холанда, а против «Манчестер Сити». «Бавария» против «Ман Сити».

Мы любим матчи на выбывание. С нетерпением ждем этот праздник, – сказал хавбек «Баварии».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар1982
Ответ Ман Сити
Надо выносить немецкий мешок, как впрочем всегда это делали. Один уже вынесли
Арабский мешок надо в первую очередь выносить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Сити уровнем ниже всегда выносил Базарию и этот раз тоже самое случится. Тем более один из клиентов Холанда противостоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Матвеенко
мы не дрожим перед холландом, что это изменит? - если он заколотим меньше тех, будем считать успехом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Надо выносить немецкий мешок, как впрочем всегда это делали. Один уже вынесли
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Я очень давно хотел увидеть именно этот матч и всегда думал вот бы Сити и Бавария попались , конечно стадия обидная 1/4 всего , по игре , две лучшие команды на данный момент , две машины , хоть и Сити, сейчас барахлит немного !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
надо выносить шарлатана за то, что разрушил машину, за 3 потерянных года.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elkorazon01
Должны выносить арабский мешок. Один уже вынесли
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Неужели задающий вопрос надеялся, что Горетцка скажет, что дрожит перед Холландом?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий