«Кельну» за склонение игрока люблянской «Олимпии» к расторжению контракта запрещено делать трансферы в сезоне-2023/24

ФИФА запретила « » подписывать новых футболистов до лета 2024 года.

Запрет покупать игроков в сезоне-2023/24 был введен в связи с переходом форварда Яки Кубера Поточника из «Олимпии» в молодежную академию немецкого клуба в начале 2022 года.

Футболист расторг контракт с командой из и вскоре присоединился к «Кельну». Из-за этого «Олимпия» лишилась возможности заработать на трансфере. Она подала в иск о возмещении ущерба, посчитав, что клуб Бундеслиги занимался подстрекательством, а футболист нарушил условия договора.

1 февраля 2023 года Футбольный трибунал ФИФА признал незаконный характер расторжения контракта, а «Кельн» не сумел опровергнуть подозрения в том, что спровоцировал это действие.

Теперь клуб не сможет подписывать новых игроков, но сохранит право продлевать соглашения. Сам Кубер будет отстранен на 4 месяца и должен возместить «Олимпии» ущерб в размере 51 750 евро, при этом «козлы» несут солидарную ответственность.

«Кельн» в своем заявлении указал, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд, а также ходатайство о временной приостановке действия наказания – до вынесения окончательного вердикта.