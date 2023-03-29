«Кельну» за склонение игрока люблянской «Олимпии» к расторжению контракта запрещено делать трансферы в сезоне-2023/24

Теги бундеслига Германия высшая лига Словения трансферы ФИФА происшествия Кельн Олимпия Любляна Кельн U-19 Футбол

ФИФА запретила «Кельну» подписывать новых футболистов до лета 2024 года.

Запрет покупать игроков в сезоне-2023/24 был введен в связи с переходом форварда Яки Кубера Поточника из «Олимпии» в молодежную академию немецкого клуба в начале 2022 года.

Футболист расторг контракт с командой из Любляны и вскоре присоединился к «Кельну». Из-за этого «Олимпия» лишилась возможности заработать на трансфере. Она подала в ФИФА иск о возмещении ущерба, посчитав, что клуб Бундеслиги занимался подстрекательством, а футболист нарушил условия договора.

1 февраля 2023 года Футбольный трибунал ФИФА признал незаконный характер расторжения контракта, а «Кельн» не сумел опровергнуть подозрения в том, что спровоцировал это действие.

Теперь клуб не сможет подписывать новых игроков, но сохранит право продлевать соглашения. Сам Кубер будет отстранен на 4 месяца и должен возместить «Олимпии» ущерб в размере 51 750 евро, при этом «козлы» несут солидарную ответственность.

«Кельн» в своем заявлении указал, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд, а также ходатайство о временной приостановке действия наказания – до вынесения окончательного вердикта.

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5 комментариев

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Direct free kick
Тогда Баварию надо забанить лет на 10 вперёд
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Born is the King
Школа Баварии
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OldRedWhite
Сегодня не Футбол, а Дом-2 какой-то )))
Голландский Абрамович , спецкор Bild Нагельсманн , отмена голов Аршавина в АПЛ и т.д.
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Антон Жигулов
Логично, вели себя как козлы
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udiekemen
Ничего себе.
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