Защитник Испании Гарсия о 0:2 от Шотландии: «Трава была слишком длинной, это дорого нам обошлось. Но мы не можем оправдываться этим, нужно посмотреть на себя»

Теги Осасуна Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Давид Гарсия Футбол

Давид Гарсия пожаловался на длину травы после поражения сборной Испании от Шотландии. 

Испанцы проиграли матч квалификации Евро-2024 со счетом 0:2. 

«Я рад дебюту, но поражение было слишком тяжелым, учитывая то, что мы видели. Они подошли к нашим воротам два раза, но мы должны учиться и извлечь из этого что-то позитивное. Я чувствую себя комфортно, мне было немного сложно играть с первых минут, но я быстро вошел в игру.

Мы видели, что трава была слишком длинной, и это дорого нам обошлось. Но мы не можем оправдываться этим, нужно посмотреть на себя и исправить то, что мы сделали неправильно сегодня. 

Конкуренция в сборной максимальная, я стараюсь выкладываться на полную, и с этого момента решать будет тренер», – сказал защитник сборной Испании и «Осасуны». 

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8 комментариев

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андрей быцюк
а ещё очень зелёная, глаза резало
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ретроградный меркурий
Длинной или забористой???
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Alex1104
Гвоздики слишком большие
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breeze1989
Ответ Пепси пеналдувич
Трава длиная, погода холодная, яйца бегать мешают… ну а че вы хотели мне ваще 29 лет на пенсию скоро @Гарсия
Трава длинная щекотала яй..
+1
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+1
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Бухгалтер2021
Защитник Испании Гарсия о 0:2 от Шотландии: «Трава была слишком хорошая»
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Andrew Petrov
возможно трава была просто крепкая))
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Александр Колосов
Там поди ещё ветер дул
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Пепси пеналдувич
Трава длиная, погода холодная, яйца бегать мешают… ну а че вы хотели мне ваще 29 лет на пенсию скоро @Гарсия
+7
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