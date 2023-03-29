Защитник Испании Гарсия о 0:2 от Шотландии: «Трава была слишком длинной, это дорого нам обошлось. Но мы не можем оправдываться этим, нужно посмотреть на себя»

пожаловался на длину травы после поражения сборной Испании от Шотландии.

Испанцы проиграли матч квалификации Евро-2024 со счетом 0:2.

«Я рад дебюту, но поражение было слишком тяжелым, учитывая то, что мы видели. Они подошли к нашим воротам два раза, но мы должны учиться и извлечь из этого что-то позитивное. Я чувствую себя комфортно, мне было немного сложно играть с первых минут, но я быстро вошел в игру.

Мы видели, что трава была слишком длинной, и это дорого нам обошлось. Но мы не можем оправдываться этим, нужно посмотреть на себя и исправить то, что мы сделали неправильно сегодня.

Конкуренция в сборной максимальная, я стараюсь выкладываться на полную, и с этого момента решать будет тренер», – сказал защитник сборной и «Осасуны».