29-летний Давид Гарсия – самый возрастной дебютант Испании среди защитников после Хави Наварро в 2006-м

Защитник сборной Испании Давид Гарсия принял участие в матче с Шотландией (0:2) в отборе Евро-2024.

В возрасте 29 лет и 42 дней игрок «Осасуны» стал самым возрастным дебютантом национальной команды среди защитников за последние 17 лет.

В ноябре 2006 года сыграл первый матч за сборную Испании, когда ему было 32 года и 282 дня – в товарищеской игре с Румынией (0:1).

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!