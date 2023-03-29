29-летний Давид Гарсия – самый возрастной дебютант Испании среди защитников после Хави Наварро в 2006-м

Теги Осасуна Хави Наварро Ла Лига Сборная Испании по футболу квалификация Евро-2024 Давид Гарсия Футбол

Защитник сборной Испании Давид Гарсия принял участие в матче с Шотландией (0:2) в отборе Евро-2024.

В возрасте 29 лет и 42 дней игрок «Осасуны» стал самым возрастным дебютантом национальной команды среди защитников за последние 17 лет.

В ноябре 2006 года Хави Наварро сыграл первый матч за сборную Испании, когда ему было 32 года и 282 дня – в товарищеской игре с Румынией (0:1).

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!

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5 комментариев

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ljolik888
И зачем он нужен ? Лучше уж дать практику молодым - игры все равно нет . Правда теперь и Давиду будет что вспомнить . Пришёл и сразу проиграл .
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headmaster
Какая-то бесполезная статистика
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Мистер Уайт
Мактоминей (плотно сидящий в МЮ на бочке) весь матч возил этого дебютанта. Вывод: дебютант не достаточно возрастной, несите более старого.
+6
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Betting Star
Очень слабый состав сейчас у испанцев, очень.
+7
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ATEC
Славная Испания будущего
+3
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