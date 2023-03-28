Рэтклиффу потребуется продать долю в «Ницце» в случае покупки «МЮ», чтобы избежать исключения одной из команд из ЛЧ

Теги Ницца Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Джим Рэтклифф Футбол

Джиму Рэтклиффу потребуется продать долю в «Ницце» в случае покупки «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что английский бизнесмен предложил за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов.

Как отмечает ESPN, если Рэтклифф приобретет «МЮ», ему придется продать долю во французском клубе, чтобы избежать перспективы исключения одной из своих команд из Лиги чемпионов.

О таких правилах говорится в регламенте УЕФА – в одном и том же соревновании запрещается участвовать командам, которые контролирует одно и то же лицо или группа.

Рэтклифф – владелец нефтяной компании INEOS.

Восемь разных компаний претендуют на владение «Юнайтед». Правда, не все хотят выкупить все 100% клуба

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

6 комментариев

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stanvixx
Надо продавать. Заодно лишних денег заработает на покупку МЮ )
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QWertY
Не потребуется, ведь шейх Джассим купит клуб, а не глейзер 2.0 Рэтклифф)
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#SharkTeam
Дак а накой ему манЮ в ЛЧ? Пусть тянет бабки как глэйзеры и держит их на отдалении
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NikitaNik
Ответ Теннисный абсолют
Что МЮ, что тем более Ницца - не такие частые гости в ЛЧ. Так что не будет проблемой.
Мы сейчас неплох и есть огромные шансы, что они будут в ЛЧ совсем скоро.
0
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Теннисный абсолют
Что МЮ, что тем более Ницца - не такие частые гости в ЛЧ. Так что не будет проблемой.
+4
-2
+2
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Jadie James
Как маленькие - заплати словенцу, там уже разрулит
+1
0
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