Рэтклиффу потребуется продать долю в «Ницце» в случае покупки «МЮ», чтобы избежать исключения одной из команд из ЛЧ
Джиму Рэтклиффу потребуется продать долю в «Ницце» в случае покупки «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что английский бизнесмен предложил за клуб АПЛ около 5 миллиардов фунтов.
Как отмечает ESPN, если Рэтклифф приобретет «МЮ», ему придется продать долю во французском клубе, чтобы избежать перспективы исключения одной из своих команд из Лиги чемпионов.
О таких правилах говорится в регламенте УЕФА – в одном и том же соревновании запрещается участвовать командам, которые контролирует одно и то же лицо или группа.
Рэтклифф – владелец нефтяной компании INEOS.
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