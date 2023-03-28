Рэтклиффу потребуется продать долю в «Ницце» в случае покупки «МЮ», чтобы избежать исключения одной из команд из ЛЧ

потребуется продать долю в «Ницце» в случае покупки « ».

Ранее сообщалось, что английский бизнесмен предложил за клуб около 5 миллиардов фунтов.

Как отмечает ESPN, если Рэтклифф приобретет «МЮ», ему придется продать долю во французском клубе, чтобы избежать перспективы исключения одной из своих команд из Лиги чемпионов.

О таких правилах говорится в регламенте УЕФА – в одном и том же соревновании запрещается участвовать командам, которые контролирует одно и то же лицо или группа.

Рэтклифф – владелец нефтяной компании INEOS.

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