Баринов может сыграть с «Пари НН». У хавбека «Локомотива» не выявлено проблем в коленном суставе

может сыграть в ближайшем матче « ».

Полузащитник из-за повреждения не принял участие в товарищеских матчах за сборную России против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено.

Решение об участии Дмитрия в ближайшем матче против «Пари НН» будет принято медицинским штабом перед игрой», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

1 апреля «Локомотив» на выезде сыграет с « » в матче 21-го тура Мир .

Баринов провел 18 матчей за московский клуб в нынешнем сезоне чемпионата России.