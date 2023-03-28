Баринов может сыграть с «Пари НН». У хавбека «Локомотива» не выявлено проблем в коленном суставе
Дмитрий Баринов может сыграть в ближайшем матче «Локомотива».
Полузащитник из-за повреждения не принял участие в товарищеских матчах за сборную России против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено.
Решение об участии Дмитрия в ближайшем матче против «Пари НН» будет принято медицинским штабом перед игрой», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».
1 апреля «Локомотив» на выезде сыграет с «Пари НН» в матче 21-го тура Мир РПЛ.
Баринов провел 18 матчей за московский клуб в нынешнем сезоне чемпионата России.
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