«Челси» и Канте близки к продлению контракта. Переговоры идут хорошо
Нголо Канте и «Челси» обсуждают продление контракта.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны близки к заключению нового соглашения. Переговоры между лондонским клубом и хавбеком идут хорошо. Руководство «синих» хочет, чтобы француз остался в команде.
Ранее сообщалось, что контракт может быть заключен по схеме «2+1», в котором опция продления по истечении двух лет активируется по желанию клуба.
Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Нголо один из лучших футболистов поколения. Как же мне нравится его работоспособность, чистейшие отборы и чтение игры в центре поля. Любимый футболист наряду с КДБ и Йозуа