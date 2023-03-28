«Челси» и Канте близки к продлению контракта. Переговоры идут хорошо

и « » обсуждают продление контракта.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны близки к заключению нового соглашения. Переговоры между лондонским клубом и хавбеком идут хорошо. Руководство «синих» хочет, чтобы француз остался в команде.

Ранее сообщалось, что контракт может быть заключен по схеме «2+1», в котором опция продления по истечении двух лет активируется по желанию клуба.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.