«Челси» и Канте близки к продлению контракта. Переговоры идут хорошо

Теги Челси премьер-лига Англия Нголо Канте Футбол

Нголо Канте и «Челси» обсуждают продление контракта.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, стороны близки к заключению нового соглашения. Переговоры между лондонским клубом и хавбеком идут хорошо. Руководство «синих» хочет, чтобы француз остался в команде. 

Ранее сообщалось, что контракт может быть заключен по схеме «2+1», в котором опция продления по истечении двух лет активируется по желанию клуба.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до конца этого сезона. Статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

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4 комментария

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ConorNite
Лучший ход Челси за последнее время) А то привыкли тратить неоправданные баснословные средства на раздутых со стороны медиа игроков.
Нголо один из лучших футболистов поколения. Как же мне нравится его работоспособность, чистейшие отборы и чтение игры в центре поля. Любимый футболист наряду с КДБ и Йозуа
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Акира_1
Хорошо уже, что хотя бы бесплатно не уйдет Канте, как тот же Рюдегер.
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Акира_1
Ответ kaka10
Судя по результатам последних лет без Канте Челси вообще не топ клуб. Даже при Тухлом команда сдала именно из-за Канте
Основная причина все-таки в отсутствии нормального нападающего, который может реализовать моменты в матчах. В атаке Челси нет хладнокровного завершителя, а есть только куча техничных чуваков, что не попадают в 4 из 5 случаях.
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kaka10
Судя по результатам последних лет без Канте Челси вообще не топ клуб. Даже при Тухлом команда сдала именно из-за Канте
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