Поттер о 2:2 с «Эвертоном»: «Горькое ощущение. «Челси» играл достаточно хорошо, чтобы взять 3 очка»

считает, что «Челси» заслужил победу в матче с «Эвертоном».

«Челси» сыграл вничью с « » (2:2) 28-м туре , упустив победу на 89-й минуте.

«Нам многое удалось, мы разочарованы пропущенными сегодня голами. Мы думали, что играли достаточно хорошо, чтобы получить три очка, но в конечном итоге, если вы плохо защищаетесь, то не добиваетесь результата.

Мы проиграли борьбу в штрафной, а в таких случаях возникает опасность. Надо отдать должное «Эвертону», они хороши в этом, но мы должны быть лучше. Это разочаровывает. В игре было много хорошего, но мы взяли только одно очко.

Мы атаковали, а потом они прорвались. Нам пришлось защищаться на стандартах и не позволять открывать большие пространства, но мы это сделали.

был активен, и Кристиан Пулишич были хороши, Бен Чилуэлл и Риса Джеймс давали хорошую ширину. Энцо Фернандес и Матео Ковачич вели игру в полузащите. Мы очень разочарованы, потому что хотели победить.

Уэсли Фофана был потрясающ, хорошо защищался, вел игру, но ему пришлось уйти из-за задней поверхности бедра. Он взял на себя ответственность.

Много положительных моментов в игре команды и каждого в отдельности, но когда не удается взять три очка, остается горькое ощущение.

Нголо Канте на скамейке запасных, и он готов. Сложно было возвращаться в такой игре, ведь он так долго отсутствовал, но он готов», – сказал главный тренер «Челси».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас