Поттер о 2:2 с «Эвертоном»: «Горькое ощущение. «Челси» играл достаточно хорошо, чтобы взять 3 очка»

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Матео Ковачич Нголо Канте Бен Чилуэлл Кристиан Пулишич Кай Хавертц Жоау Феликс Грэм Поттер Рис Джеймс Энцо Фернандес Уэсли Фофана Футбол

Грэм Поттер считает, что «Челси» заслужил победу в матче с «Эвертоном».

«Челси» сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) 28-м туре АПЛ, упустив победу на 89-й минуте.

«Нам многое удалось, мы разочарованы пропущенными сегодня голами. Мы думали, что играли достаточно хорошо, чтобы получить три очка, но в конечном итоге, если вы плохо защищаетесь, то не добиваетесь результата.

Мы проиграли борьбу в штрафной, а в таких случаях возникает опасность. Надо отдать должное «Эвертону», они хороши в этом, но мы должны быть лучше. Это разочаровывает. В игре было много хорошего, но мы взяли только одно очко.

Мы атаковали, а потом они прорвались. Нам пришлось защищаться на стандартах и не позволять открывать большие пространства, но мы это сделали.

Жоау Феликс был активен, Кай Хавертц и Кристиан Пулишич были хороши, Бен Чилуэлл и Риса Джеймс давали хорошую ширину.  Энцо Фернандес и Матео Ковачич вели игру в полузащите. Мы очень разочарованы, потому что хотели победить.

Уэсли Фофана был потрясающ, хорошо защищался, вел игру, но ему пришлось уйти из-за задней поверхности бедра. Он взял на себя ответственность.

Много положительных моментов в игре команды и каждого в отдельности, но когда не удается взять три очка, остается горькое ощущение.

Нголо Канте на скамейке запасных, и он готов. Сложно было возвращаться в такой игре, ведь он так долго отсутствовал, но он готов», – сказал главный тренер «Челси».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
art57
жуткое количество голов в концовке матчей, уже давно так(( лучше всех удерживали счет ребята Жозе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ llolishe
Эта мемная замена Фофаны при счете 2-1 войдет в историю смешных моментов футбола
Фофана повредил бедро. Ошибся в голе не Чалоба, а Кулибали. И ошибся не из-за Чалобы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Ответ llolishe
Гол от штанги+гол с пенальти Это еще надо подумать кому не повезло то
Пенальти заработан был справедливо. У Челси набралось много других моментов и просто хороших атак. Эвертон в свою очередь получил сверх заслуженного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Поттер: Челси играл хорошо. Но потом меня взяли тренером!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Сергей Кайзер
Не повезло. Не надо рассказывать про уход в оборону и т.д. Так бывает, вот и всё.
Гол от штанги+гол с пенальти
Это еще надо подумать кому не повезло то
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al22cm
Играли хорошо, потом начались замены!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CFCheadhunter
Уйди пожалуйста!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Эта мемная замена Фофаны при счете 2-1 войдет в историю смешных моментов футбола
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Тейлор опять засудил птенцов Поттера!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кайзер
Не повезло. Не надо рассказывать про уход в оборону и т.д. Так бывает, вот и всё.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий