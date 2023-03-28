Павел Погребняк: «Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство. Посмотрим, что будет в следующем сезоне»

считает, что у конкурентов «Зенита» нет шансов на чемпионство в этом сезоне.

«Если все еще несколько раз скажут, что «Зенит» уже чемпион, то, может быть, они еще несколько матчей проиграют – и интрига вновь появится. Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс – в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернется на свой путь к успеху.

Не думаю, что у « » и « » есть даже мизерный шанс побороться с « » за чемпионство в этом году. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», – сказал бывший нападающий сборной России и «Зенита».

После 20 туров Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым с 41 баллом, «Спартак» занимает третье место – у команды 40 очков.