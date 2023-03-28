Павел Погребняк: «Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство. Посмотрим, что будет в следующем сезоне»

Теги Спартак Зенит Ростов Павел Погребняк премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Павел Погребняк считает, что у конкурентов «Зенита» нет шансов на чемпионство в этом сезоне. 

«Если все еще несколько раз скажут, что «Зенит» уже чемпион, то, может быть, они еще несколько матчей проиграют – и интрига вновь появится. Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс – в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернется на свой путь к успеху.

Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом году. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», – сказал бывший нападающий сборной России и «Зенита». 

После 20 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Ростов» идет вторым с 41 баллом, «Спартак» занимает третье место – у команды 40 очков. 

12 комментариев

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Alestern
опять лизнул :)
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Сибирский литовец
Паша , ты слишком жесток. Болельщики припомнят тебе - чей ты воспитанник )
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Hong Kil
После вызова арбитров на ковер и поднятие вопроса на встрече с Президентом РФС о возврате льгот, положенных команде, потому что она народная, мизерный шанс появился.
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Зелёный гопник
Ростов возьмет серебряные медали!
Спартак чемпион после первых 5 туров 😁
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Konstantin Zorin
Надежда умирает последней!
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Виталий
Деревяшка прав , все силы нужно бросать на кубок и обязательно закреплять второе место
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В Питере Пять
Как я уже писал. Я могу поверить, что Зенит проиграет 3 матча. Но я не могу поверить, что Спартак выигрывает все. И вот Зенит один матч уже проиграл, но и Спартак тоже. А Ростов вообще сложно воспринимать как конкурента.
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mnogokotin-
скорее всего прав. будем бороться за кубок )
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Ильяс Ф.
Паша прав чего греха таить
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igoraks24_2003@mail.ru
Зенит великий клуб что уж говорить, Газпром сила, как и государственные вливания, а страна то наша всё таки не Польша и не Литва
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Nikolay Romanenko
Он прав, к сожалению. 7-8 очков на данном этапе не отыграть.
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Яков Фридман
Великий Энт заговорил.
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