Резиуан Мирзов: «В «Краснодаре» играют 10 иностранцев – и что? Не особо побеждают. Какой толк, если нет ЛЧ и ЛЕ?»
Резиуан Мирзов считает, что воспитанники в «Краснодаре» лучше легионеров.
– Как ты отреагировал на большое количество трансферов легионеров в «Химках»?
– Все легионеры – парни хорошие, нормальные. Сразу влились в коллектив. Руководство и тренерский штаб решили так – подписывать иностранцев. Я же не могу их за это упрекать.
Вон, в «Краснодаре» играют десять иностранцев – и что? Не особо побеждают. Они лучше смотрелись в том сезоне, когда играли воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, а играют иностранцы.
Какой толк? Если у тебя такая школа и воспитанники, смысл играть иностранцами? – заявил полузащитник «Химок».
В советское время футбол был абсолютно иным: не было современных методик, каждая не то, что лига, а команды внутри одного чемпионата до правила Босмана были более закрытыми. Не было такой скаутской аналитики и селекции. Латиносы играли больше в Латинской Америке, а чтобы заиграть африканцу нужно было каким-то чудом оказаться в Европе.
Родись Месси лет на 30-40 раньше, он вы вообще со своей проблемой вряд ли из Аргентины вылез.
На банке тоже свои сидят, не только иностранцы.
В ближайшем резерве (кубок) ещё три. Литвинов, Агкацев и совсем молодой нападающий.
Есть Кривцов, который тоже русский, пусть и не воспитаник. Также как и этот, не воспитанник Химок (а толку с него).
Нет, надо дождаться, когда из-за травм и пр на поле выйдет 1-2 наших и начать язвить. Позорище
Ты что ли там должен играть ? Мешок с гавном
Самый тупой футболист которого я вообще видел в жизни
Не слабый а именно тупой ))))