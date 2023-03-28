Резиуан Мирзов: «В «Краснодаре» играют 10 иностранцев – и что? Не особо побеждают. Какой толк, если нет ЛЧ и ЛЕ?»

Теги Химки премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Резиуан Мирзов Футбол

Резиуан Мирзов считает, что воспитанники в «Краснодаре» лучше легионеров.

– Как ты отреагировал на большое количество трансферов легионеров в «Химках»?

– Все легионеры – парни хорошие, нормальные. Сразу влились в коллектив. Руководство и тренерский штаб решили так – подписывать иностранцев. Я же не могу их за это упрекать.

Вон, в «Краснодаре» играют десять иностранцев – и что? Не особо побеждают. Они лучше смотрелись в том сезоне, когда играли воспитанниками. Нет Лиги чемпионов и Лиги Европы, а играют иностранцы.

Какой толк? Если у тебя такая школа и воспитанники, смысл играть иностранцами? – заявил полузащитник «Химок».

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11 комментариев

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Marat_NJL
Ответ Андрей Левицкий
В Советское время наши играли,и рвали
Какой смысл вообще сравнивать футбол во времена Советского союза с сегодняшними?

В советское время футбол был абсолютно иным: не было современных методик, каждая не то, что лига, а команды внутри одного чемпионата до правила Босмана были более закрытыми. Не было такой скаутской аналитики и селекции. Латиносы играли больше в Латинской Америке, а чтобы заиграть африканцу нужно было каким-то чудом оказаться в Европе.

Родись Месси лет на 30-40 раньше, он вы вообще со своей проблемой вряд ли из Аргентины вылез.
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Teodrakis
Ответ Kit244098
Не пойму причины, по которой раскудахтались местные тролли? Мирзов все верно говорит. Навезли зимой шлака, который не тянет. И в заправду в прошлом сезоне лучше играли. Шлак он и в составе и на тренерском мостике))
Ну не шлак, а вполне интересные ребята, но у Краснодара тренера вечно шлаковые, а виноваты будто бы свои ребята, которым толком ни шанса не дали, ни тренера для этого шанса. Хотя новый тренер только начал, если раскроет негров и потом получится их продать, то будет хоть как то оправдано. Но о медалях ближайшие года три можно не мечтать с таким подходом
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Андрей Левицкий
Ответ Ебздрогыч
А какой толк от Резиуанчика? Даже шире вопрос - какой толк от Химок?
В Советское время наши играли,и рвали
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Kit244098
Не пойму причины, по которой раскудахтались местные тролли? Мирзов все верно говорит. Навезли зимой шлака, который не тянет. И в заправду в прошлом сезоне лучше играли. Шлак он и в составе и на тренерском мостике))
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Diablosax
Черников, Волков, Сафонов, Сперцян (4 человека в основе)

На банке тоже свои сидят, не только иностранцы.

В ближайшем резерве (кубок) ещё три. Литвинов, Агкацев и совсем молодой нападающий.

Есть Кривцов, который тоже русский, пусть и не воспитаник. Также как и этот, не воспитанник Химок (а толку с него).

Нет, надо дождаться, когда из-за травм и пр на поле выйдет 1-2 наших и начать язвить. Позорище
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Юрий Кечко
Ну любой из них сильнее тебя
Ты что ли там должен играть ? Мешок с гавном
Самый тупой футболист которого я вообще видел в жизни
Не слабый а именно тупой ))))
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Teodrakis
Краснодар вообще неприятный. Ожидания будто преданы. Уж лучше б в ФНЛ играли, но воспитанниками. А не одними слабыми неграми в середине РПЛ.
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Mechel**
А в тебе какой толк?
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Максим Иске
А ведь реально сетевик в лужу сел со своими разговорами о воспитанниках! Думал раз воспитал, то они должны бесплатно играть. Эээх. А казалось, что это серьезный проект.
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От Химок вообще толку нет
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Ебздрогыч
А какой толк от Резиуанчика? Даже шире вопрос - какой толк от Химок?
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