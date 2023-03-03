Мирзов попал в штангу с пенальти и сам же добил. Гол «Факелу» не был засчитан, так как никто не коснулся мяча после удара хавбека «Химок» с точки
Резиуан Мирзов нарушил правила исполнения пенальти в матче с «Факелом».
На 18-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Химки» (1:1, перерыв) главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота воронежской команды за фол защитника Кирилла Суслова на хавбеке «Химок» Владимире Хубулове.
Мирзов, исполнявший 11-метровый удар, попал в штангу, но сам же сыграл на добивании и отправил мяч в ворота.
Однако гол не был засчитан, так как Мирзов не имел права добивать, поскольку никто другой еще не касался мяча после него.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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