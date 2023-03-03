Мирзов попал в штангу с пенальти и сам же добил. Гол «Факелу» не был засчитан, так как никто не коснулся мяча после удара хавбека «Химок» с точки

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Факел Резиуан Мирзов Артем Чистяков правила Футбол

Резиуан Мирзов нарушил правила исполнения пенальти в матче с «Факелом».

На 18-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Химки» (1:1, перерыв) главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота воронежской команды за фол защитника Кирилла Суслова на хавбеке «Химок» Владимире Хубулове.

Мирзов, исполнявший 11-метровый удар, попал в штангу, но сам же сыграл на добивании и отправил мяч в ворота.

Однако гол не был засчитан, так как Мирзов не имел права добивать, поскольку никто другой еще не касался мяча после него.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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18 комментариев

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Team_Coach
А пас мог дать или вообще нельзя касаться мяча?
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Илья Храпонов
Ответ Alexandr Alexandrov
Нельзя т.к. он считается "вне игры".
Не вводите никого в заблуждение!!! Нельзя добивать самому от штанги, так это считается двойным касанием, а не потому что вне игры. Если бы вратарь коснулся, то тогда можно.
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Alexandr Alexandrov
Ответ LifeSpartak
- Однако гол не был засчитан, так как Мирзов не имел права добивать, поскольку никто другой еще не касался мяча после него. А что разве так нельзя?????
Нельзя т.к. он считается "вне игры".
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An Kr
Писец, это ещё объяснять нужно🤣
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Николай Грехов
Ответ Давид Agabekyan
Случаи что пенальтист не знает правил и вправда случаются редко
Для Мирзова это норма: знает 2 финта и правило "упор рогами в землю и ускоряться". Было бы шоком узнать, что он в курсе правил футбола.
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dirk shnaider
Ответ Давид Agabekyan
Случаи что пенальтист не знает правил и вправда случаются редко
Он зато знает в какую сторону хоровод при штрафном вести.
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валя_стакан
Все верно, а вот любой другой кроме бьющего имеет право добивать от штанги, даже если вратарь не коснулся
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Магомед Саид Амирханов
Ответ onegin2007
Я вот тоже не знал про это правило.
Эта не обидно,обидно, что Мирзоев не знал
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abrusevshii chechen
Надо вообще запретить добивание
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Кирилл Игнашов
Ответ Жаргал Шадапов
Тоже хочу посмотреть
на YouTube есть с матча факел-зенит в ноябре, но сегодня было атмосфернее)
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Жаргал Шадапов
Ответ Кирилл Игнашов
есть видео как весь стадион поет Сектор газа - туман?) Выглядело шикарно..
Тоже хочу посмотреть
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LifeSpartak
- Однако гол не был засчитан, так как Мирзов не имел права добивать, поскольку никто другой еще не касался мяча после него.
А что разве так нельзя?????
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Ебздрогыч
А где штатный пенальтист Садыгов?
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onegin2007
Я вот тоже не знал про это правило.
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Fazy10
все по правилам
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Кирилл Игнашов
есть видео как весь стадион поет Сектор газа - туман?) Выглядело шикарно..
+12
-2
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Давид Agabekyan
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Забавная ситуация, такое случается очень редко
Случаи что пенальтист не знает правил и вправда случаются редко
+57
-4
+53
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Сижу на факсах Барселоны
Забавная ситуация, такое случается очень редко
+12
-6
+6
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