«В России нет футбола. Результата нет много лет, надо делать выводы на законодательном уровне. Ирак обыграли, но что это – футбольная страна? Лучше бы Испанию». Александр Тихонов о сборной

Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Тихонов Сборная Ирака по футболу Мордовия Арена Футбол

Александр Тихонов недоволен перспективами и уровнем российского футбола.

«В России нет футбола. Раз нет результата, то как еще к ним относиться? Ни одного вразумительного ответа от них никто так и не услышал. Надо делать выводы на законодательном уровне, результата нет на протяжении долгих лет, а выводы не сделаны.

Выиграли вчера у Ирака, но что это – футбольная страна? Повезло. Лучше бы обыграли Испанию или Германию.

Не хочу говорить о российском футболе, после СССР мы ничего не имеем. Нынешним тренерам по 60-70 лет, по всем клубам переработали уже, одно и тоже. Стыдно слушать их интервью после каждого матча. Собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения к стране и футболу.

Столько стадионов построили – это караул. Кому нужен стадион в Мордовии после чемпионата мира? Надо Мутко туда загнать и отнять у него все деньги, чтобы он голову ломал, главный футболист. Зачем строить в Мордовии? Нет команды, нет футбола. Башкой надо было думать, где стадион строить.

Задача одна: построить стадион где угодно, украсть деньги на строительстве и отойти в сторону», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Ирак вполне сопоставим с Ирландией, Уэльсом, Черногорией, Боснией и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Стабильно выходим на ЧМ, на ЧМ. Лучше результатов никогда и не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Ответ Albert Rrahmani
Спасибо за адекватное мнение. Такое в нынешнее время ценится.
Что значит "адекватное"? Соответствует действительности? Ну это не так. Он утверждает, что после СССР не было в футболе ничего. А было два КУЕФА, было евро 2008, да даже ЧМ 2018. Много ли тех тренеров кому 70? Из тех, кто тренирует.
Про воровство, распил и Мордовию тут понятно - не спорю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sekor
Биатлонисту - биатлонистово.
Дайте лучше другого Тихонова. Андрея. Он побольше в футболе понимает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
За то стадионы есть!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Прям Белинский. "У нас нет литературы!")
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Яшнов
Ну поехали в Испанию, что-ли, сыграем
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Семак, Федотов и Галактионов с ужасом узнали, что им по 60-70 лет...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
надо делать выводы на законодательном уровне.

Правильно, выпустить Указ Президента, что надо всех обыгрывать, особенно Испанию или Германию. Боюсь только, что сыграем мы с ними очень нескоро...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
"То ли дело биатлон! вон как мы беларусов всю зиму "возим"!!!" - продолжил мамонт Тихонов
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Спасибо за адекватное мнение. Такое в нынешнее время ценится.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий