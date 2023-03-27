«В России нет футбола. Результата нет много лет, надо делать выводы на законодательном уровне. Ирак обыграли, но что это – футбольная страна? Лучше бы Испанию». Александр Тихонов о сборной

Александр Тихонов недоволен перспективами и уровнем российского футбола.

«В России нет футбола. Раз нет результата, то как еще к ним относиться? Ни одного вразумительного ответа от них никто так и не услышал. Надо делать выводы на законодательном уровне, результата нет на протяжении долгих лет, а выводы не сделаны.

Выиграли вчера у , но что это – футбольная страна? Повезло. Лучше бы обыграли Испанию или Германию.

Не хочу говорить о российском футболе, после СССР мы ничего не имеем. Нынешним тренерам по 60-70 лет, по всем клубам переработали уже, одно и тоже. Стыдно слушать их интервью после каждого матча. Собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения к стране и футболу.

Столько стадионов построили – это караул. Кому нужен стадион в Мордовии после чемпионата мира? Надо Мутко туда загнать и отнять у него все деньги, чтобы он голову ломал, главный футболист. Зачем строить в ? Нет команды, нет футбола. Башкой надо было думать, где стадион строить.

Задача одна: построить стадион где угодно, украсть деньги на строительстве и отойти в сторону», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.