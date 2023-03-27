«В России нет футбола. Результата нет много лет, надо делать выводы на законодательном уровне. Ирак обыграли, но что это – футбольная страна? Лучше бы Испанию». Александр Тихонов о сборной
Александр Тихонов недоволен перспективами и уровнем российского футбола.
«В России нет футбола. Раз нет результата, то как еще к ним относиться? Ни одного вразумительного ответа от них никто так и не услышал. Надо делать выводы на законодательном уровне, результата нет на протяжении долгих лет, а выводы не сделаны.
Выиграли вчера у Ирака, но что это – футбольная страна? Повезло. Лучше бы обыграли Испанию или Германию.
Не хочу говорить о российском футболе, после СССР мы ничего не имеем. Нынешним тренерам по 60-70 лет, по всем клубам переработали уже, одно и тоже. Стыдно слушать их интервью после каждого матча. Собрались люди, у которых нет собственного достоинства и уважения к стране и футболу.
Столько стадионов построили – это караул. Кому нужен стадион в Мордовии после чемпионата мира? Надо Мутко туда загнать и отнять у него все деньги, чтобы он голову ломал, главный футболист. Зачем строить в Мордовии? Нет команды, нет футбола. Башкой надо было думать, где стадион строить.
Задача одна: построить стадион где угодно, украсть деньги на строительстве и отойти в сторону», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Про воровство, распил и Мордовию тут понятно - не спорю.
Дайте лучше другого Тихонова. Андрея. Он побольше в футболе понимает.
Правильно, выпустить Указ Президента, что надо всех обыгрывать, особенно Испанию или Германию. Боюсь только, что сыграем мы с ними очень нескоро...