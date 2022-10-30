Гендиректор «Локомотива»: «Сейчас в команде нет таких, которым все равно на результат. Начинаем выходить из ситуации психологически»

Гендиректор «Локомотива» рассказал об атмосфере в команде.

Накануне москвичи уступили ЦСКА (0:1) и после 15 матчей занимают в таблице Мир 14-е место.

— Стоит ли ждать объявление нового главного тренера на следующей неделе?

— Как только будет главный тренер — мы объявим.

— Что вам сейчас внушает позитив? Вы сказали, что ситуация может измениться. За счет чего?

— Мне нравится отношение футболистов в тренировочном процессе, внутри коллектива. И изменения по организации игры. На футболистов оказывается сильное психологическое давление. Они не ожидали, что могут попасть в такую яму. Они очень переживают. Но, как мне кажется, в психологическом плане мы начинаем выходить из этой ситуации.

Слова Баринова? Сейчас в команде нет таких, которым все равно на результат, – сказал .

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