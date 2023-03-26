Коло Туре – «Арсеналу»: «Сака должен подписать контракт на 10 лет! Клуб годами позволял ключевым игрокам уходить, это ошибка»

Теги Коло Туре премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Экс-защитник «Арсенала» Коло Туре посоветовал клубу подписать Букайо Сака на 10 лет.

«Арсенал» выглядит как команда, которая может выиграть Премьер-лигу – у них есть качество, химия между игроками.

Они защищаются и атакуют вместе, вместе страдают на поле и вместе получают удовольствие. Я вижу семейные узы в команде. Это ребята, которые готовы сражаться друг за друга.

Мой совет «Арсеналу»: Букайо Сака должен подписать контракт на 10 лет! Одна ошибка, которую клуб повторял годами: у них были ключевые игроки, которые любили «Арсенал», но клуб позволил им уйти.

Надо сохранять таких футболистов, потому что именно они будут вести команду вперед. Это игроки, на которых можно положиться, которые, когда будет тяжело, отдадут все, потому что они любят клуб.

Есть два типа футболистов – игроки, которые любят клуб, и игроки, которые просто приходят и уходят. Нужны те, которые любят клуб, потому что они будут сражаться и отдаваться всем сердцем», – сказал Туре.

Букайо забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кроссовер Айверсона
В футболе никого нельзя подписывать на столько лет. Те же 8.5 лет Мудрику выглядят неадекватно. Если игрок ломается как Азар или конфликт как с Бэйлом, то у тебя огромный необмениваемый контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ dreamstep
Главное чтоб Сити и Челси не запустили свои руки к игрокам АРсенала, тогда будет интересно на них и в следующем сезоне ЛЧ посмотреть.
Наоборот Арсенал же покупает игроков Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Главное чтоб Сити и Челси не запустили свои руки к игрокам АРсенала, тогда будет интересно на них и в следующем сезоне ЛЧ посмотреть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
а сам сбежал в Сити
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Да , Сака - супер 👍
Такого хоть на 100 можно подписать .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий