Коло Туре – «Арсеналу»: «Сака должен подписать контракт на 10 лет! Клуб годами позволял ключевым игрокам уходить, это ошибка»

Экс-защитник « » посоветовал клубу подписать на 10 лет.

«Арсенал» выглядит как команда, которая может выиграть Премьер-лигу – у них есть качество, химия между игроками.

Они защищаются и атакуют вместе, вместе страдают на поле и вместе получают удовольствие. Я вижу семейные узы в команде. Это ребята, которые готовы сражаться друг за друга.

Мой совет «Арсеналу»: Букайо Сака должен подписать контракт на 10 лет! Одна ошибка, которую клуб повторял годами: у них были ключевые игроки, которые любили «Арсенал», но клуб позволил им уйти.

Надо сохранять таких футболистов, потому что именно они будут вести команду вперед. Это игроки, на которых можно положиться, которые, когда будет тяжело, отдадут все, потому что они любят клуб.

Есть два типа футболистов – игроки, которые любят клуб, и игроки, которые просто приходят и уходят. Нужны те, которые любят клуб, потому что они будут сражаться и отдаваться всем сердцем», – сказал Туре.

Букайо забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 28 матчах в этом сезоне. Его статистика – здесь.