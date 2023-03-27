За наркоторговлю экс-форварду «Малаги» и «Марселя» Коке грозит 16 лет тюрьмы и штраф до 15 млн евро
Бывшему игроку «Малаги» грозит лишение свободы на 16 лет.
Как передает Ouest-France, Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, обвиняется в руководстве организацией, занимавшейся торговлей наркотиками в Испании и еще нескольких странах.
По данным прокуратуры, именно экс-нападающий «Марселя», «Малаги», «Спортинга» и иных клубов играл ключевую роль в функционировании криминальной сети и одобрял операции, связанные с запрещенными веществами. Следствие выявило множество записей телефонных разговоров, в которых главный обвиняемый обменивался соответствующей информацией с другими членами группировки.
Суд над Коке назначен на сегодня, число обвиняемых составляет 17 человек, в том числе девушка и брат Пардо. Самому экс-футболисту помимо лишения свободы грозит штраф до 15 млн евро, а его сообщникам за нанесение вреда здоровью и хранение оружия – до 4 лет заключения.
У Коке уже были проблемы с законом после ареста группы, связанной с наркоторговлей. Он провел в тюрьме год и 8 месяцев и заплатил 15 тысяч евро.
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А почему так поздно новость вывесили? Я же не успею приехать.