За наркоторговлю экс-форварду «Малаги» и «Марселя» Коке грозит 16 лет тюрьмы и штраф до 15 млн евро

Бывшему игроку «Малаги» грозит лишение свободы на 16 лет.

Как передает Ouest-France, Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, обвиняется в руководстве организацией, занимавшейся торговлей наркотиками в и еще нескольких странах.

По данным прокуратуры, именно экс-нападающий « », «Малаги», « » и иных клубов играл ключевую роль в функционировании криминальной сети и одобрял операции, связанные с запрещенными веществами. Следствие выявило множество записей телефонных разговоров, в которых главный обвиняемый обменивался соответствующей информацией с другими членами группировки.

Суд над Коке назначен на сегодня, число обвиняемых составляет 17 человек, в том числе девушка и брат Пардо. Самому экс-футболисту помимо лишения свободы грозит штраф до 15 млн евро, а его сообщникам за нанесение вреда здоровью и хранение оружия – до 4 лет заключения.

У Коке уже были проблемы с законом после ареста группы, связанной с наркоторговлей. Он провел в тюрьме год и 8 месяцев и заплатил 15 тысяч евро.

Экс-игрок «Малаги» Пардо арестован за торговлю наркотиками, конфискована тонна гашиша