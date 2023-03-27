За наркоторговлю экс-форварду «Малаги» и «Марселя» Коке грозит 16 лет тюрьмы и штраф до 15 млн евро

Теги Марсель Серхио Пардо высшая лига Португалия Спортинг лига 1 Франция Ла Лига происшествия Малага Футбол

Бывшему игроку «Малаги» грозит лишение свободы на 16 лет.

Как передает Ouest-France, Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, обвиняется в руководстве организацией, занимавшейся торговлей наркотиками в Испании и еще нескольких странах.

По данным прокуратуры, именно экс-нападающий «Марселя», «Малаги», «Спортинга» и иных клубов играл ключевую роль в функционировании криминальной сети и одобрял операции, связанные с запрещенными веществами. Следствие выявило множество записей телефонных разговоров, в которых главный обвиняемый обменивался соответствующей информацией с другими членами группировки.

Суд над Коке назначен на сегодня, число обвиняемых составляет 17 человек, в том числе девушка и брат Пардо. Самому экс-футболисту помимо лишения свободы грозит штраф до 15 млн евро, а его сообщникам за нанесение вреда здоровью и хранение оружия – до 4 лет заключения.

У Коке уже были проблемы с законом после ареста группы, связанной с наркоторговлей. Он провел в тюрьме год и 8 месяцев и заплатил 15 тысяч евро.

Экс-игрок «Малаги» Пардо арестован за торговлю наркотиками, конфискована тонна гашиша

5 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
усилить скамейку ФК Бутырка
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Onion
Срочно в Спартак!
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VictorVallecano
"Суд над Коке назначен на сегодня"

А почему так поздно новость вывесили? Я же не успею приехать.
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Сижу на факсах Барселоны
Кокаиновый Kоке хахахаха
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TylerDurden
Недаром такое прозвище.
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