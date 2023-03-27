Шунин почти восстановился от травмы: «Начну тренировки в общей группе с этой недели, надеюсь»

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин рассказал о своем восстановлении от травмы.

«Все хорошо, уже лучше, немного форсируем [восстановление от травмы]. Надеюсь, с этой недели начну тренировки в общей группе.

Именно из-за травмы не поехал в сборную? Да, так получилось, что на тренировке перед кубковым матчем столкнулся с защитником «Динамо», пришлось пропустить немного времени», — сказал вратарь «Динамо» в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

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6 комментариев

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besaxara
Э не! Торопиться не надо... (c)
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MstAndreev
Угрожает)
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Нейтральный критик
Ответ Роман Федоров
Но в воротах сейчас должен стоять Лещук, он доказал это право в последних играх. А Шунину теперь нужно на тренировках, доказывать свое место в воротах. Всё по чесноку.
Да Шунин уже давно доказал право на место в запасе. Пора ветерану уходить из старта.
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Кеша
Антон не спеши ! Надо пройти все процедуры и набрать форму ! Поправляйся .
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Роман Федоров
Но в воротах сейчас должен стоять Лещук, он доказал это право в последних играх. А Шунину теперь нужно на тренировках, доказывать свое место в воротах. Всё по чесноку.
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kilo_gilo
думаю, болельщики Динамо пожелают Антону не форсировать события, а основательно подлечиться, постепенно подходить к тренировочному процессу, не спешить с возвращением на поле,в общем))))
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