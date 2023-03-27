Шунин почти восстановился от травмы: «Начну тренировки в общей группе с этой недели, надеюсь»
Антон Шунин рассказал о своем восстановлении от травмы.
«Все хорошо, уже лучше, немного форсируем [восстановление от травмы]. Надеюсь, с этой недели начну тренировки в общей группе.
Именно из-за травмы не поехал в сборную? Да, так получилось, что на тренировке перед кубковым матчем столкнулся с защитником «Динамо», пришлось пропустить немного времени», — сказал вратарь «Динамо» в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
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