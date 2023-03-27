Беллингем о 2:0 с Украиной: «Англия закрепила успешный результат в Италии – это все, что от нас требовалось на старте»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался после победы сборной Англии над Украиной (2:0) в отборе Евро-2024.

«Две победы из двух возможных – это все, что от нас требовалось на старте турнира. По-настоящему успешный результат в Италии [2:1] сегодня мы смогли закрепить – всегда приятно, когда это удается.

Глядя на таблицу группы, нас не должна покидать мысль о том, что мы хотим побеждать в каждой игре. Такой настрой должен сформироваться у нас в сборной Англии благодаря достижениям на последних турнирах.

Устанавливаешь для себя планку с уровнем требований и ожиданий – и каждый раз должен держать ее в уме, когда выходишь на поле», – сказал полузащитник сборной Англии.

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