«Ювентусу» интересен 19-летний форвард Италии Ньонто. Его могут купить после продажи Кина или Маккенни

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Лидс Мойзе Кин Уэстон Маккенни Деньян Ньонто Футбол

«Ювентус» заинтересован в форварде сборной Италии Деньяне Ньонто.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринцы следят за 19-летним футболистом, выступающим за «Лидс», и рассматривают возможность его подписания в том случае, если Мойзе Кин уйдет ради более регулярной игровой практики (основные варианты – лиги Турции, Франции, Нидерландов и Бельгии).

Представители «Ювентуса» уже связывались с агентом Ньонто, но полноценных переговоров между сторонами пока не было.

Ньонто может быть приобретен также в том случае, если «Лидс» за 35 млн евро выкупит арендованного у «бьянконери» хавбека Уэстона Маккенни – это произойдет при сохранении английским клубом места в АПЛ.

Ньонто в текущем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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консультант_ральф
У Юве лимит на темнокожих?
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Антон Фалафель
По мне так совершенно бесполезный бегунок без особого интелекта
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d.xoxlov
Не надо, сегодня даже с Мальтой суетился, в дриблинг лез, когда было можно уже раз пять отдать. По позиции – место Кьезы занимать. Ну вообще ни за чем он в Турине не нужен. Если только быкам.
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<~Inter~>
Ещё есть клубы которые поведутся на Кина?
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Bianconeri2002
техничный универсальный, по интереснее Кина, если ценик не выше 20-25 то можно, за большую лучше укрепить фланг Ди Марии, того же Дзаньоло лучше забрать, для компактности состава, и перейти уже на 4-3-3
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Eziiko
Ньонто очень талантливый паренёк,понравился его дриблинг
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