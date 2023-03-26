«Ювентусу» интересен 19-летний форвард Италии Ньонто. Его могут купить после продажи Кина или Маккенни
«Ювентус» заинтересован в форварде сборной Италии Деньяне Ньонто.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринцы следят за 19-летним футболистом, выступающим за «Лидс», и рассматривают возможность его подписания в том случае, если Мойзе Кин уйдет ради более регулярной игровой практики (основные варианты – лиги Турции, Франции, Нидерландов и Бельгии).
Представители «Ювентуса» уже связывались с агентом Ньонто, но полноценных переговоров между сторонами пока не было.
Ньонто может быть приобретен также в том случае, если «Лидс» за 35 млн евро выкупит арендованного у «бьянконери» хавбека Уэстона Маккенни – это произойдет при сохранении английским клубом места в АПЛ.
Ньонто в текущем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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