Хейлунд забил 5 голов за 2 игры Дании в отборе на Евро-2024. «Барса» была готова купить его за 40 млн евро зимой
Расмус Хейлунд отметился 5 голами за два матча сборной Дании в квалификации Евро-2024.
Форвард оформил хет-трик в игре с Финляндией (3:1) 23 марта и дважды забил Казахстану (2:3) 26 марта.
Также перед паузой на матчи сборных 20-летний игрок «Аталанты» отличился в матче с «Эмполи» (2:1).
Сообщалось, что зимой заплатить за него 40 млн евро была готова «Барселона».
Подробно со статистикой выступлений Хейлунда можно ознакомиться здесь.
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Реальность: Хейлунд