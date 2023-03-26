Хейлунд забил 5 голов за 2 игры Дании в отборе на Евро-2024. «Барса» была готова купить его за 40 млн евро зимой

отметился 5 голами за два матча сборной Дании в квалификации Евро-2024.

Форвард оформил хет-трик в игре с Финляндией (3:1) 23 марта и дважды забил (2:3) 26 марта.

Также перед паузой на матчи сборных 20-летний игрок «Аталанты» отличился в матче с «Эмполи» (2:1).

Сообщалось, что зимой заплатить за него 40 млн евро была готова « ».

Подробно со статистикой выступлений Хейлунда можно ознакомиться здесь.

«Аталанта» за 17 млн евро купила у «Штурма» форварда Дании U21 Хейлунда