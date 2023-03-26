Хейлунд забил 5 голов за 2 игры Дании в отборе на Евро-2024. «Барса» была готова купить его за 40 млн евро зимой

Теги Аталанта Барселона серия А Италия Ла Лига сборная Финляндии по футболу Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд отметился 5 голами за два матча сборной Дании в квалификации Евро-2024.

Форвард оформил хет-трик в игре с Финляндией (3:1) 23 марта и дважды забил Казахстану (2:3) 26 марта.

Также перед паузой на матчи сборных 20-летний игрок «Аталанты» отличился в матче с «Эмполи» (2:1).

Сообщалось, что зимой заплатить за него 40 млн евро была готова «Барселона».

Подробно со статистикой выступлений Хейлунда можно ознакомиться здесь.

«Аталанта» за 17 млн евро купила у «Штурма» форварда Дании U21 Хейлунда

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10 комментариев

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Alar Asus
Ожидание: Холланд
Реальность: Хейлунд
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Дмитрий Королёв
Ответ ТТД Бубнова
Или Украине )
Слишком тонко, что толсто
+2
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ТТД Бубнова
Ответ Дмитрий Королёв
И Хохланда в Швейцарии
Или Украине )
+1
0
+1
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Дмитрий Королёв
Ответ Greenalem
Теперь ждём появления заливного нападающего Хонланда в Швеции😂
И Хохланда в Швейцарии
+3
0
+3
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laudrup
Летом будет стоить 100+.
+1
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Роман
Барса и 40 млн это как начало анекдота.
+5
-3
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RealJon
Какая 40лямов. Бдин, бчк же на гранни банкротства, считают же эти агентишки людей дураками
+3
-4
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Руслан Султанов
Я был на матче вспотел вместе с игроками, весь стадион верил до последнего! Судья клоун! Датский Ева хорош слов нет!
+2
0
+2
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Greenalem
Теперь ждём появления заливного нападающего Хонланда в Швеции😂
+8
-1
+7
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Бухгалтер2021
холанд подержи мое пиво
+1
-2
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