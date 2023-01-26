«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за форварда «Аталанты» Хейлунда

« » проявляет интерес к форварду «Аталанты» .

По сведениям El Nacional, за 19-летнего футболиста каталонцы готовы заплатить 40 млн евро. Они опасаются, что датчанина перехватит другая топ-команда, и потому хотят заключить сделку как можно скорее.

Утверждается, что Хейлунд также привлек внимание клубов АПЛ.

Нападающий присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. Он забил в первых четырех матчах 2023 года, всего у него 5 голов в текущем сезоне.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.