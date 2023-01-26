«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за форварда «Аталанты» Хейлунда

Теги Аталанта премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

«Барселона» проявляет интерес к форварду «Аталанты» Расмусу Хейлунду.

По сведениям El Nacional, за 19-летнего футболиста каталонцы готовы заплатить 40 млн евро. Они опасаются, что датчанина перехватит другая топ-команда, и потому хотят заключить сделку как можно скорее.

Утверждается, что Хейлунд также привлек внимание клубов АПЛ.

Нападающий присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. Он забил в первых четырех матчах 2023 года, всего у него 5 голов в текущем сезоне.

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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ta-tosha
Ответ пей
Никаких претензий к украинцу, просто странно совпало что после его ухода вернулись к своему старому футболу и наконец дали шанс проявить себя Бога, который при Малиновском в этом сезоне вообще не получал игрового времени потому что был последней опцией. По датчанину посмотрим, мое предположение уже летом или максимум через год он станет рекордной продажей клуба.
Думаю, что это эффект паузы на ЧМ. Глянет что будет дальше
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пей
Ответ ta-tosha
И причем тут Малиновский? Как он мешал играть команде и Дуеленду с лавки? Ничего с этого датчанина толкового не будет, обычный игрок . ИМХО
Никаких претензий к украинцу, просто странно совпало что после его ухода вернулись к своему старому футболу и наконец дали шанс проявить себя Бога, который при Малиновском в этом сезоне вообще не получал игрового времени потому что был последней опцией. По датчанину посмотрим, мое предположение уже летом или максимум через год он станет рекордной продажей клуба.
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Zomourning33
Ответ Любезный Коссутий
Барселона предлагает деньги? да не, херня какая-то. фейк
Обычный развод. Потом будут просить снизить зп.
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DolJun
Ответ ZaSvabody
Первый раз в жизни ставлю тебе плюс. Надеюсь, не последний )
тоже удивился откуда у барсы деньги?
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ta-tosha
Ответ пей
До ЧМ вся Аталанта была никакая по своим прошлым стандартам и продолжала печальную тенденцию прошлого сезона, так совпало что с уходом Малиновского команда поперла и за последние три матча забила шестнадцать мячей. Датчанин безусловно еще совсем сырой, про это даже Гасперини недавно говорил, но потенциал у него сумасшедший и ему всего лишь 19 лет.
И причем тут Малиновский? Как он мешал играть команде и Дуеленду с лавки?
Ничего с этого датчанина толкового не будет, обычный игрок . ИМХО
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Basalai Yauheni
Купили за 20 продадут за 40. Барселона в 2012м до сих пор живет?
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Lo Zio
Снова Барселону разводят
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Alex Legend
Пускай сначала контракт Гави зарегистрируют
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ⓊⓁⒶⓃ.Ⓖ
Уже незнаешь какой инфе верить. То пишут что у Барсы проблемы с финансами, то пишут что они Гави не могут зарегистрировать. И тут пишут что они готовы 40 млн заплатить. 😂 Где правда, а где ложь?
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Pāvels Belousovs
Ещё за рычаг дёрнуть и всё😁Тебас мешает правда🤫
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ZaSvabody
Ответ DolJun
утка
Первый раз в жизни ставлю тебе плюс. Надеюсь, не последний )
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пей
Ответ ta-tosha
С чего вы взяли, что Хейлунд топ? По нескольким последним неплохим матчам? А до ЧМ его игру за Аталанту смотрели? Нет? Так пересмотрите
До ЧМ вся Аталанта была никакая по своим прошлым стандартам и продолжала печальную тенденцию прошлого сезона, так совпало что с уходом Малиновского команда поперла и за последние три матча забила шестнадцать мячей. Датчанин безусловно еще совсем сырой, про это даже Гасперини недавно говорил, но потенциал у него сумасшедший и ему всего лишь 19 лет.
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Любезный Коссутий
Барселона предлагает деньги? да не, херня какая-то. фейк
Да там и Холанн не настоящий🤓
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консультант_ральф
Ответ Westlondonblue
Из Pro Evolution Soccer
Из-за вашей аватарки, я сейчас на память перебираю все названия команд из указанного футсима
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DolJun
утка
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ta-tosha
С чего вы взяли, что Хейлунд топ? По нескольким последним неплохим матчам? А до ЧМ его игру за Аталанту смотрели? Нет? Так пересмотрите
0
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XavIniesta2008-2015
Ответ ALMANAC
Че по выплатам Френки, Пике, Альбе, да и остальным? Гави заявили?)
Напиши в El Nacional
Вдруг знают
+4
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Blaumerc
Ответ Юрий Кечко
Бедный Де Йонг...
Де Йонг совсем не бедный
+5
0
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Dark.Babysitter
где-то в другой вселенной:
«Барселона» готова заплатить 40 млн евро за форварда «Аталанты» Миранчука
Вот в той вселенной Палыч кайфует))
0
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Alexander Sragovich
Ответ Уставший Фергюсон
Можно сначала решить проблему с Гави чтобы Ла Лига включила его новый контракт?
Гави играет и никуда не денется. Барсе нужен толковый нап, но что-то я сомневаюсь что этот парень на уровне Барсы
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Кукич
Нужно брать топа как можно скорее
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Westlondonblue
Ответ консультант_ральф
Не лицензионная версия Холланда
Из Pro Evolution Soccer
+29
0
+29
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Yu123
барселона предлагает 2 рычага
+2
-4
-2
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ALMANAC
Че по выплатам Френки, Пике, Альбе, да и остальным? Гави заявили?)
+3
-5
-2
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Растиньяк
На какой рычаг они сядут на этот раз?
+6
-7
-1
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