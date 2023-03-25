Баринов о микрофонах у скамейки: «Всем интересно посмотреть, как Георгич будет кого-то ругать на камеру»

доволен, что у скамеек на « » будет микрофоны в игре с Ираком.

Кроме того, футболист поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной , который пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Перед тренировкой смотрели, по какой схеме играет Ирак. [Валерий] Георгиевич [Карпин] все рассказал. Домашняя игра – супер. Давно мы не играли на хорошем поле при своих болельщиках.

Мы всегда стараемся играть и выигрывать, просто не всегда это получается. Несвойственно задавать вопросы про мотивацию. Она есть – и, надеюсь, у всех.

На матче будут микрофоны возле скамеек? Медийный футбол развивается, поэтому нас тоже пытаются подсадить на постоянный контакт во время матча. Мне кажется, это хорошая тема.

Всем будет интересно посмотреть, как Георгич будет кого-то ругать на камеру. Здорово, что будет расширенная трансляция», – сказал полузащитник сборной России.