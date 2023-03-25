Баринов о микрофонах у скамейки: «Всем интересно посмотреть, как Георгич будет кого-то ругать на камеру»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов доволен, что у скамеек на «Газпром Арене» будет микрофоны в игре с Ираком.

Кроме того, футболист поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Ирака, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

«Перед тренировкой смотрели, по какой схеме играет Ирак. [Валерий] Георгиевич [Карпин] все рассказал. Домашняя игра – супер. Давно мы не играли на хорошем поле при своих болельщиках.

Мы всегда стараемся играть и выигрывать, просто не всегда это получается. Несвойственно задавать вопросы про мотивацию. Она есть – и, надеюсь, у всех.

На матче будут микрофоны возле скамеек? Медийный футбол развивается, поэтому нас тоже пытаются подсадить на постоянный контакт во время матча. Мне кажется, это хорошая тема.

Всем будет интересно посмотреть, как Георгич будет кого-то ругать на камеру. Здорово, что будет расширенная трансляция», – сказал полузащитник сборной России.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар М
Матч покажут в записи) Запикивать будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
А вот это интересно))) только вряд ли оригинал где-то будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий