Сольбаккен о 0:3 от Испании: «Норвегия заслуживала ничьей. Если б реализовали моменты, это была бы наша лучшая игра на выезде за 100 лет»

Главный тренер сборной Норвегии оценил поражение от (0:3) в отборе Евро-2024.

«Сказать, что мы могли сегодня победить, было бы слишком. Но в этой игре мы заслуживали ничьей.

Думаю, если бы мы реализовали моменты, это была бы лучшая игра для сборной Норвегии на выезде за сто лет. Когда испанцы забили второй гол, из нас как будто вышел весь воздух.

Но я очень доволен тем, как мы играли на протяжении первых 84 минут», – сказал .

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро