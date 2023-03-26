Сольбаккен о 0:3 от Испании: «Норвегия заслуживала ничьей. Если б реализовали моменты, это была бы наша лучшая игра на выезде за 100 лет»

Теги Сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу Столе Сольбаккен квалификация Евро-2024 Футбол

Главный тренер сборной Норвегии оценил поражение от Испании (0:3) в отборе Евро-2024.

«Сказать, что мы могли сегодня победить, было бы слишком. Но в этой игре мы заслуживали ничьей.

Думаю, если бы мы реализовали моменты, это была бы лучшая игра для сборной Норвегии на выезде за сто лет. Когда испанцы забили второй гол, из нас как будто вышел весь воздух.

Но я очень доволен тем, как мы играли на протяжении первых 84 минут», – сказал Столе Сольбаккен.

Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро

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1 комментарий

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Крыс Пол
Сильное заявление
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