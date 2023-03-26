Далич об 1:1: «Пропустить на последних минутах – это шок. У Уэльса был единственный момент»
Златко Далич оценил ничью сборной Хорватии с Уэльсом (1:1) в отборе Евро-2024.
Валлийцы сравняли счет на 93-й минуте.
«Пропустить на последних минутах – это шок. Но иногда ты выигрываешь, иногда – нет.
У нас был момент, мы могли забить второй гол, но мы этого не сделали. А затем пропустили гол после единственного момента у соперника», – сказал главный тренер сборной Хорватии.
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