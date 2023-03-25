Болельщики сборной Армении освистали гимн Турции перед матчем отбора Евро-2024

Теги сборная Турции по футболу болельщики сборная Армении по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Болельщики сборной Армении освистали гимн Турции.

Матч квалификации Евро-2024 между Арменией и Турцией, прошедший в Ереване, завершился со счетом 1:2.

Болельщики сборной Армении встретили свистом исполнение турецкого гимна перед матчем.

Отношения между странами осложнены вопросом признания геноцида армян, а также поддержкой Азербайджана Турцией в Карабахском конфликте.

Геноцид армян разрушил отношения с Турцией. Но в 2009-м страны примирил футбол

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12 комментариев

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Sevuska
Вообще не очень приятно , когда вся эта политика в спорт вмешивается .
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DantisT
Цыгане
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Vir_Cotto
Ответ кабан галльский
Справедливости ради, турки бы и сами армянский гимн освистали.
Почему "бы"? Будет и ответный матч.
+1
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Direct free kick
Арарат, Карс и Эрзрум скоро вернутся домой!
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-5
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Alexandr Donskoy
Ну и правильно
+3
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Bozqurd_Idel_Ural_
Турции это не помешало забить все голы в матче и победить. Это для Армении был принципиальный матч, для Турции это был очередной соперник в борьбе за выход на ЧЕ.
Страны с имперским наследием в массе своей с улыбкой реагируют на недовольство от соседей, которые в прошлом жили с ними в одном государстве.
Для сравнения можно использовать пример России и прибалтийских государств/ Польши.
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-2
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кабан галльский
Справедливости ради, турки бы и сами армянский гимн освистали.
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terskiy
Ответ Artem Piatkov
Интересно, а если выйдут из ОДКБ, кто их защитит тогда?
Их так пыня со свом одкб кинул
+6
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+3
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AmanEsen
Турки в ответке настоящую жару им устроят, сами напросились
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-5
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Альтависта
Так те же турки вообще всегда свистят на все гимны, так что новость по сути не о чём. Ну освистали и освистали.
+15
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Artem Piatkov
Интересно, а если выйдут из ОДКБ, кто их защитит тогда?
+3
-10
-7
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Владислав Козьминский
УЕФА бы ещё Армению и Азербайджан в одну группу засунули
+32
0
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