Болельщики сборной Армении освистали гимн Турции перед матчем отбора Евро-2024
Болельщики сборной Армении освистали гимн Турции.
Матч квалификации Евро-2024 между Арменией и Турцией, прошедший в Ереване, завершился со счетом 1:2.
Болельщики сборной Армении встретили свистом исполнение турецкого гимна перед матчем.
Отношения между странами осложнены вопросом признания геноцида армян, а также поддержкой Азербайджана Турцией в Карабахском конфликте.
Геноцид армян разрушил отношения с Турцией. Но в 2009-м страны примирил футбол
Страны с имперским наследием в массе своей с улыбкой реагируют на недовольство от соседей, которые в прошлом жили с ними в одном государстве.
Для сравнения можно использовать пример России и прибалтийских государств/ Польши.