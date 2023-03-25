Болельщики сборной Армении освистали гимн Турции перед матчем отбора Евро-2024

Болельщики сборной Армении освистали гимн Турции.

Матч квалификации Евро-2024 между Арменией и Турцией, прошедший в Ереване, завершился со счетом 1:2.

Болельщики сборной Армении встретили свистом исполнение турецкого гимна перед матчем.

Отношения между странами осложнены вопросом признания геноцида армян, а также поддержкой Азербайджана Турцией в Карабахском конфликте.

Геноцид армян разрушил отношения с Турцией. Но в 2009-м страны примирил футбол