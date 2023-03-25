Тикнизян дебютировал за Армению в матче с Турцией. Защитник «Локо» получил гражданство в марте

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная Турции по футболу Первая лига сборная Армении по футболу квалификация Евро-2024 Краснодар-2 Наир Тикнизян Георгий Арутюнян Футбол

Наир Тикнизян дебютировал за сборную Армении.

Защитник «Локомотива», получивший в этом месяце гражданство Армении, попал в стартовый состав на матч квалификации Евро-2024 против Турции.

Также с первых минут в составе Армении вышел защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян. Для 18-летнего футболиста, на счету которого нет игр в Мир РПЛ, это также дебютный матч в составе сборной.

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19 комментариев

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Максим Маишев
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Он теперь легом считается?
нет
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Metalloid
Теперь очень хотелось бы и играть его отправить в Армению, раз так на родину хочется, Россию он явно не заслужил.
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Arturitto
Тикнизян начал голевую атаку
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three hundred bucks
Ответ Yndestad
к этому времени Тикнизян уже состарится и завершит карьеру)
завершит карьеру он плюс минус во время, когда бан снимут. а когда рф выйдет на крупный турнир, там уже внуки будут
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max bogomazov
И пел гимн
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Злобный Конь
Ответ YOKODZUMA
Потому что все виды спорта из которых исключили Россию загнивают умирают и плачут в ожидании возвращения непобедимой армады спортсменов которые полностью вне политики и не менее полностью поддерживают Путина Владимира Владимировича, да святится имя Его, да пребудет царствие Его, да будет он с нами и ныне и присно и и во веки веков.
👍😃
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Новый тренер ФК Спартак
Он теперь легом считается?
0
-1
-1
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YOKODZUMA
Ответ Злобный Конь
Почему МатчТВ не показывает отборочные игры на Евро? Вот сегодня,например?
Потому что все виды спорта из которых исключили Россию загнивают умирают и плачут в ожидании возвращения непобедимой армады спортсменов которые полностью вне политики и не менее полностью поддерживают Путина Владимира Владимировича, да святится имя Его, да пребудет царствие Его, да будет он с нами и ныне и присно и и во веки веков.
+4
-3
+1
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Екн Лор
Ответ Злобный Конь
Почему МатчТВ не показывает отборочные игры на Евро? Вот сегодня,например?
Права на показ у ОККО. Причём эти права ещё до начала СВО Матч не смог выкупить. Уровень дна невообразим.
+2
0
+2
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Alexander Prokofyev
Ответ Злобный Конь
Почему МатчТВ не показывает отборочные игры на Евро? Вот сегодня,например?
Готовят морально к Азиаде
+4
-2
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Артем Котельников
Ответ Злобный Конь
Почему МатчТВ не показывает отборочные игры на Евро? Вот сегодня,например?
Потому что права у Окко, вроде бы
+11
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Alexander Prokofyev
Тикнизян делает пента-трик в ворота Турции. Турки в шоке от армян. За Наира вступили в борьбу Реал, Манчестер Сити и Бавария
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Злобный Конь
Почему МатчТВ не показывает отборочные игры на Евро? Вот сегодня,например?
+5
-1
+4
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Yndestad
Ответ Любитель побеждать
Россия все равно однажды вернется в турниры и будет выходить на крупные, а Тикнизян так и останется играть за Армению в отборах
к этому времени Тикнизян уже состарится и завершит карьеру)
+18
-1
+17
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Bashibuzuck
Успехов, Наир✊✊✊
+12
-1
+11
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Under
Ответ Quiet Dad
Путь Хвичи почти?
при чём тут Хвича?
+4
0
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Любитель побеждать
Россия все равно однажды вернется в турниры и будет выходить на крупные, а Тикнизян так и останется играть за Армению в отборах
+3
-10
-7
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Quiet Dad
Путь Хвичи почти?
0
-3
-3
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Spaten
И ни составов ни счета
0
-1
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