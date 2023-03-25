Тикнизян дебютировал за Армению в матче с Турцией. Защитник «Локо» получил гражданство в марте

дебютировал за сборную Армении.

Защитник « », получивший в этом месяце гражданство Армении, попал в стартовый состав на матч квалификации Евро-2024 против Турции.

Также с первых минут в составе Армении вышел защитник «Краснодара-2» . Для 18-летнего футболиста, на счету которого нет игр в Мир , это также дебютный матч в составе сборной.

Тикнизян вызван в сборную Армении, у Марадишвили есть вариант с Грузией (отец опровергает)