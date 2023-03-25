Тикнизян дебютировал за Армению в матче с Турцией. Защитник «Локо» получил гражданство в марте
Наир Тикнизян дебютировал за сборную Армении.
Защитник «Локомотива», получивший в этом месяце гражданство Армении, попал в стартовый состав на матч квалификации Евро-2024 против Турции.
Также с первых минут в составе Армении вышел защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян. Для 18-летнего футболиста, на счету которого нет игр в Мир РПЛ, это также дебютный матч в составе сборной.
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